Власти упростят гражданам подачу деклараций по НДФЛ

Минфин совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) готовит поправки в Налоговый кодекс. Они позволят упростить для граждан процесс подачи деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при отчуждении недвижимого имущества и транспорта, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
В случае принятия поправок гражданам не придется самостоятельно заполнять такие декларации, ФНС будет автоматически рассчитывать соответствующие налоги на основе информации, получаемой в рамках межведомственного информационного обмена.
«Работа ведется по поручению правительства в рамках общей задачи по автоматизации взаимодействия между ФНС и налогоплательщиками и позволит значительно сократить трудозатраты сторон», — рассказали в пресс-службе Минфина.
О том, что ФНС собирается отказаться от подачи деклараций по НДФЛ, ранее заявлял глава службы Даниил Егоров, не называя сроков. В июне РБК писал, что налоговая служба планирует отказаться от деклараций по НДФЛ, по крайней мере в части основных видов декларируемых в настоящее время доходов.
В ФНС уточняли, что передача расчета НДФЛ налоговым органам предполагается по следующим видам доходов:
от реализации недвижимого имущества;
от уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве (например, налогоплательщик заключил договор долевого участия с застройщиком, внеся по нему сумму X, а затем продал строящуюся квартиру по договору уступки за сумму Y; налоговой базой будет разница между Y и X. — РБК);
от реализации транспортных средств;
и др.
Это возможно благодаря тому, что ФНС уже получает от органов исполнительной власти большинство сведений, необходимых для расчета налоговыми органами НДФЛ с указанных видов доходов, в автоматическом режиме, поясняли в налоговой службе.