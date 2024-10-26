Власти упростят гражданам подачу деклараций по НДФЛ

О том, что ФНС собирается отказаться от подачи деклараций по НДФЛ, ранее заявлял глава службы Даниил Егоров, не называя сроков. В июне РБК писал, что налоговая служба планирует отказаться от деклараций по НДФЛ, по крайней мере в части основных видов декларируемых в настоящее время доходов.