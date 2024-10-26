В Минфине рассказали о рисках хранения резервов в долларах и евро

«Даже в обсуждениях вокруг “Двадцатки” никто из “Большой семерки” не говорил про проблемы с долгом развитых стран… Никто не говорит про долг США, никто не говорит про долг Японии и что он растет по экспоненте, и что дальше с ним делать», — сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.