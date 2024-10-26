В Минфине рассказали о рисках хранения резервов в долларах и евро

«Даже в обсуждениях вокруг “Двадцатки” никто из “Большой семерки” не говорил про проблемы с долгом развитых стран… Никто не говорит про долг США, никто не говорит про долг Японии и что он растет по экспоненте, и что дальше с ним делать», — сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Как указал замглавы российского Минфина, когда большинство стран в мире хранят резервы в долларе, в евро, то это представляет огромный риск, однако эти вопросы «остаются за скобками».
По словам замминистра, на уровне G20 обсуждаются долги в развивающихся странах, но никто не говорит, что даже в развивающихся странах долговые проблемы зачастую вызваны денежно-кредитной политикой в развитых странах.
«Когда у них (в развитых странах — ред.) печатают деньги, повышается инфляция, развивающиеся рынки за это платят», — отметил Чебесков.
Он подчеркнул, что у МВФ хватает компетенции и возможности этот вопрос поднимать, но активно он не обсуждается.
«Это, конечно, нас очень сильно беспокоит, что мы как коллективная “Двадцатка” смотрим на очень серьезные проблемы и делаем вид, что их нет. Они на самом деле одни из ключевых. Как решать вопрос с огромным госдолгом, растущим по экспоненте, никто не понимает», — резюмировал Чебесков.