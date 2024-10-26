Платежи по ипотеке в России на 20% ниже ставок аренды жилья

«Около 15% покупателей квартир сейчас стараются воспользоваться семейной ипотекой, чтобы вложить имеющиеся у них сбережения в недвижимость и защитить их от инфляции на долгий срок, при этом приобретают квартиры не для собственного проживания, а детям на будущее, а пока планируют сделать ремонт и сдавать их, перекрывая большую часть ипотечных платежей и текущих затрат на содержание недвижимости», — подтвердил тренд на российском рынке жилья директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.