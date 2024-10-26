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Экономист рассказал о ценах на маркетплейсах из-за нового налога

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Власти намерены обложить НДС товары из-за рубежа, которые реализуют на маркетплейсах. Что будет с ценами, если мера заработает, рассказал в интервью агентству «Прайм» доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепелкин.

Источник: © РИА Новости

Он напомнил, что сегодня НДС на импортные товары, которые граждане заказывают в интернет-магазинах, нет. Но обсуждается возможность ввести этот налог с любой суммы покупки, перечислять его обяжут маркетплейсы.

В этой ситуации налог, вероятно, включат в конечную цену товара.

«Ценообразование — вещь тонкая, и предприниматели не могут брать на себя дополнительные расходы, покрывающие возникшие налоговые и пошлинные выплаты», -— объяснил эксперт.

Однако мера еще обсуждается — возможно, порог беспошлинного ввоза будет сохранен. Кроме того, послабления относительно норм защиты интеллектуальной собственности должны помочь продавцам сэкономить. Таким образом, темпы подорожания могут быть скорректированы, заключил Перепелкин.