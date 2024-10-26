Долговой удар: экономика России демонстрирует признаки охлаждения

Экономика в конце III — начале IV квартала демонстрирует признаки охлаждения. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на лекции во Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ). По его словам, во многом это вызвано переориентацией торговли на дружественные страны. Насколько долго будет длиться этот период и как скажется на ценах на товары и услуги — в материале «Известий».
Причины замедления
Замедление роста экономики в нашей стране обусловлено рядом факторов, отметил директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. Во-первых, экономические санкции недружественных стран в отношении российской экономики усилились вторичными, которые стали действовать по отношению к нашим партнерам в странах Глобального Юга.
— Вторая причина — это изменение цен на ряд товаров на мировых рынках. Сейчас, например, цены на нефть ниже, чем были несколько месяцев назад. Третий фактор — это сокращение действия бюджетного импульса, который имел значение как раз последние два года. Оно связано с исчерпанием возможностей стимулирования роста [производства] определенных видов товаров, — сказал «Известиям» эксперт.
И, наконец, всё большее давление на экономику оказывают дефицит кадров и масштабный эффект высокой ключевой ставки, не позволяющей хозяйствующим субъектам брать кредиты, наращивать производство и так далее, добавил Владимир Климанов.
Рынок труда по-прежнему жесткий, а ожидания предприятий относительно спроса на собственную продукцию и динамику цен на них всё еще достаточно оптимистичны, то есть далеко не все индикаторы указывают на охлаждение экономики, отметил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.
— Тем не менее замедление роста физобъемов производства и продаж, согласно имеющейся статистике, действительно произошло летом, — сообщил «Известиям» эксперт. — Мы ожидаем, что конъюнктура процентных ставок, замедление роста кредитования действительно в конечном итоге смогут охладить экономику вне зависимости от трендов внешней торговли, и это, в свою очередь, снизит инфляционный фон.
Риски переохлаждения
Быстрый рост экономики страны выгоден для бизнеса и потребителей, поскольку бизнес зарабатывает больше прибыли, а потребители повышают свой уровень жизни, напомнил доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.
— Перегрев — состояние, когда максимально удовлетворен спрос как со стороны государства, так и со стороны бизнеса и потребителей. Его последствия значительны, и одним из них является дефицит товаров и рост цен на них, что вызывает известную «спираль цен и заработной платы» (рост цен ведет к росту заработной платы, и так далее по кругу), — заявил «Известиям» эксперт. — В этих условиях внешнеэкономические связи страны усложняются, поскольку издержки экспортеров ввиду высоких цен растут, и страна может начать увеличивать импорт для удовлетворения нужд потребителей.
Экономика, по его словам, перегревается еще и потому, что потребители и бизнес в растущей экономике настроены оптимистично, беря в долг всё больше кредитов, тогда как экономический спад, который может наступить вследствие перегрева, приведет к невозможности возврата этих кредитов. Такая ситуация несет в себе много неприятных последствий, поэтому государство должно принимать меры по охлаждению экономики, в том числе, например, путем повышения процентной ставки, как это делается в настоящее время в нашей стране.
Любое охлаждение, как и перегрев, в экономике — динамичный вопрос, подчеркнул депутат Госдумы РФ Борис Гладких.
— Он напрямую связан с изменениями в глобальной экономике, политике правительства, адаптации компаний к новым условиям и рынкам. Сегодня мы видим влияние факторов, не зависящих от ДКП (денежно-кредитной политики), в частности отмена регуляторных послаблений для банков. Как правило, следствиями являются снижение потребительского спроса, возможное уменьшение объемов производимой продукции, сокращение рабочих мест, — сказал «Известиям» политик. — Но на сегодняшний день в РФ ситуация выглядит иначе, предприятия столкнулись с нехваткой кадров, так как безработица в стране обновила исторический минимум, упав до 2,4%.
Даже динамично развивающаяся оборонная промышленность РФ, по его словам, сталкивается с жесткой конкуренцией за рабочую силу. Цель правительства и ЦБ — привести страну к балансу в экономике. Для этого делается всё необходимое, чтобы открыть отечественному бизнесу новые рынки, каналы сбыта и поставок.
— Саммит БРИКС для РФ направлен в первую очередь на решение данной задачи. По итогу деловых встреч есть основания полагать, что несмотря на санкционную проблематику, охлаждение в экономике не будет затягиваться на весь 2025 год и страна приблизится к стабильности, — заключил Борис Гладких. — В ближайшей перспективе в случае профицита товаров на складе и невозможности реализовать его на иностранные рынки вопрос снижения цен станет конкурентоспособным преимуществом. Однако при открытии новых логистических маршрутов и появлении дополнительных заказчиков цены останутся на текущем уровне с учетом инфляции.
Возможные сценарии
В России экономический рост и увеличение доходов за последние три года были обусловлены серьезным увеличением государственных расходов. В частности, после снижения роста на 1,2% в 2022 году восстановить его удалось во многом благодаря росту госрасходов. Однако, в свою очередь, резкий рост госрасходов выступает одним из барьеров для успешной борьбы с инфляцией, пояснил Евгений Смирнов.
— Жесткая монетарная политика российского Центробанка, проводимая сегодня, нацелена не только на борьбу с инфляцией, но и на упорядочение кредита, чтобы бизнес и потребитель осторожно и разумно подходили к новым заимствованиям, — рассказал он. — Вывод из состояния перегрева путем повышения процентных ставок также ограничивает спрос по мере ограничения доступа к кредитным ресурсам, и такое давление на спрос, очевидно, замедляет экономический рост, а ценовое давление начинает ослабевать.
В России, по его мнению, несмотря на замедление розничного кредитования (и, соответственно, уменьшение внутреннего спроса), прогресс по борьбе с инфляцией менее очевиден, что не исключает очередного, пусть и незначительного, повышения ключевой ставки в ближайшее время.
Наверно, макропруденциальная политика в России достигла такого размаха, что отечественная экономика начинает демонстрировать некоторые признаки охлаждения, однако и в масштабах мировой экономики тоже наблюдается охлаждение. Во всех развитых странах вследствие повышения процентных ставок резко замедлился рост расходов домохозяйств и компаний, считает эксперт.
— В этом главная опасность, поскольку замедление роста является важным маркером наступления рецессии, что мы уже видим (хотя бы на уровне технической рецессии), например, в экономике Германии. Если в 2021 году мировая экономика выросла почти на 6%, то по итогам 2023 года — на 2,7%, и, по прогнозам международных организаций, уровень роста 2023 года не будет преодолен в 2024 году. Еще хуже, когда замедление роста комбинируется с высокой инфляцией (стагфляция), — подчеркнул он.
В России экономический рост по итогам 2024 года достигнет почти 4%, однако в 2025 году, как результат политики ограничения спроса и борьбы с инфляцией, есть риск существенного замедления роста, до 1−1,5%. Как раз ситуация охлаждения экономики и наступает тогда, когда ее рост замедляется сильнее, чем ожидалось. Самая важная задача — предотвратить сильное охлаждение экономики и последующий за ним рост инфляционных ожиданий, чему поможет, в частности, дальнейшая географическая диверсификация российского экспорта, которая успешно проводится с 2022 года вследствие введенных санкций, добавил Евгений Смирнов.
Как сообщил ранее глава Минэкономразвития, во многом признаки охлаждения вызваны переориентацией торговли на дружественные страны.
«Надо понимать, что в 2021 году это было менее половины. Доля западных стран у нас сократилась более чем вдвое, сейчас она менее 19%. Понятно, что эти тенденции дальше будут нарастать», — заключил Максим Решетников.
«Известия» направили запрос в Минэк, но на момент публикации не получили ответ.