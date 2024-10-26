Долговой удар: экономика России демонстрирует признаки охлаждения

Экономика, по его словам, перегревается еще и потому, что потребители и бизнес в растущей экономике настроены оптимистично, беря в долг всё больше кредитов, тогда как экономический спад, который может наступить вследствие перегрева, приведет к невозможности возврата этих кредитов. Такая ситуация несет в себе много неприятных последствий, поэтому государство должно принимать меры по охлаждению экономики, в том числе, например, путем повышения процентной ставки, как это делается в настоящее время в нашей стране.