Час расплаты: Минтранс подготовил поправки в КоАП

«Отмечается рост количества оплат за пределами установленного срока постоплаты. За период платной эксплуатации сумма оплат после пяти дней составила 8129,8 млн рублей (в 2020 году — 40,1 млн рублей, в 2021 году — 1421,7 млн рублей, в 2022 году — 1596,3 млн рублей, в 2023 году — 2984,8 млн рублей, за шесть месяцев 2024 года — 2087 млн рублей). Также отмечен рост доли пользователей, предпочитающих оплачивать только административный штраф без погашения задолженности за проезд. Так, если в 2020—2021 годах не оплатили задолженность за проезд совсем около 20% пользователей, получивших штраф, то в 2024 году данный показатель уже превысил 30%», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.