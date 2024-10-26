Час расплаты: Минтранс подготовил поправки в КоАП

Водителям, не оплачивающим проезд по платным дорогам, приготовили серьезные штрафы, которые значительно перекрывают тарифы на использование таких трасс. Соответствующий законопроект подготовлен Министерством транспорта РФ. Эксперты неоднозначно оценивают инициативу ведомства. Подробности — в материале «Известий».
Чтобы платили
Министерство транспорта подготовило поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающие значительное увеличение штрафов для водителей, которые не оплачивают проезд по платным трассам. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Согласно законопроекту, для водителей легковых автомобилей штраф за это нарушение хотят увеличить с нынешних 1,5 тыс. до 10 тыс. рублей и с 5 тыс. до 30 тыс. рублей для водителей грузовиков. Кроме того, для иностранных перевозчиков Минтранс намерен ввести отдельный штраф в размере 50 тыс. рублей. Одновременно с ужесточением санкций в ведомстве предлагают отменить действующую сейчас скидку 50% при оплате штрафа в течение 20 дней.
В министерстве объяснили, что действующие штрафы ниже или сопоставимы со стоимостью проезда, чем пользуются недобросовестные водители. Так, по статистике 57% проездов по трассам М12 «Нева» и ЦКАД, на которых действует система «Свободный поток», не предполагающая наличия шлагбаумов и пунктов оплаты, не оплачиваются в установленный законом пятидневный срок.
«Отмечается рост количества оплат за пределами установленного срока постоплаты. За период платной эксплуатации сумма оплат после пяти дней составила 8129,8 млн рублей (в 2020 году — 40,1 млн рублей, в 2021 году — 1421,7 млн рублей, в 2022 году — 1596,3 млн рублей, в 2023 году — 2984,8 млн рублей, за шесть месяцев 2024 года — 2087 млн рублей). Также отмечен рост доли пользователей, предпочитающих оплачивать только административный штраф без погашения задолженности за проезд. Так, если в 2020—2021 годах не оплатили задолженность за проезд совсем около 20% пользователей, получивших штраф, то в 2024 году данный показатель уже превысил 30%», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также по действующему законодательству, если в течение 20 дней с момента вынесения постановления о привлечении неплательщика к ответственности он погасит задолженность по оплате проезда, производство по административному делу прекращается, штраф за неоплату проезда аннулируется. Теперь в ведомстве намерены отказаться от этой практики.
«Роль указанного механизма в повышении собираемости платы за проезд снижается, в связи с чем предлагается исключить возможность освобождения от административной ответственности и прекращения дела об административном правонарушении при оплате задолженности в течение 20 дней после вынесения постановления по делу об административном правонарушении», — отмечается в пояснительной записке.
Есть альтернатива
Проблема с неоплатой проезда по трассам, где нет традиционных шлагбаумов, действительно существует, признает член президиума общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто. И с такими водителями необходимо бороться, считает он.
— У каждой платной трассы по закону есть бесплатный дублер. У человека всегда есть выбор: поехать по платной дороге и сэкономить время или не платить и ехать по альтернативному маршруту. И если выбор пал в пользу платной магистрали, то за это необходимо платить согласно установленным тарифам, — отметил он.
Аналогичной точки зрения придерживается и главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков.
— Если человек не платит в магазине за продукты — это воровство. Проезд по платной дороге без оплаты — это, по сути, такое же воровство. В конце концов, никто же не заставляет ехать именно по платной трассе — есть бесплатные дублеры, — заявил он «Известиям».
При этом, отмечает главред «За рулем», последние заявления чиновников и приоритеты финансирования дорожной отрасли показывают, что в ближайшей перспективе основной упор в бюджете будет делаться на поддержание в нормативном состоянии существующих дорог.
— Из этого можно сделать вывод, что большинство, если не все проекты новых трасс будут предусматривать их эксплуатацию на платной основе. Наверное, это всё же не совсем правильно, — полагает он.
Соизмеримость наказания
Эксперты сходятся во мнении, что неплательщиков необходимо наказывать, однако предложенные штрафы они называют чересчур завышенными.
— Наверно, 10 тыс. рублей для легковых машин и 30 тыс. рублей для грузовиков — это всё же перебор. Пока это только проект закона, он проходит общественные обсуждения, затем будет рассматриваться в парламенте. Думаю, что в итоге эти цифры всё же будут скорректированы, — полагает Игорь Моржаретто.
«Неадекватными и несоизмеримыми» называет предложенный Минтрансом размер санкций и Максим Кадаков.
— Один водитель проехал по М-12 от Москвы до Электроуглей, не заплатив 139 рублей, а другой поехал по ней до Казани, где тариф составляет почти 5 тыс. рублей. И того, и другого в итоге оштрафуют на 10 тыс. рублей. Это как минимум выглядит странно, — считает он.
Опаснее, но дешевле
Люди не платят за проезд, потому что тарифы на платных дорогах непропорциональны доходам населения, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Если снизить тарифы до обоснованного уровня, доля неплательщиков радикально снизится, уверен он. Предложенные штрафы вице-президент НАС называет запредельными и не соответствующими уровню их общественной опасности.
— За проезд на красный свет, согласно действующему законодательству, предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей. Выезд на встречную полосу (в первый раз) — это 5 тыс. рублей. Очевидно, что эти нарушения ПДД потенциально несут в себе гораздо большую опасность, чем неоплаченный проезд по платной трассе. Однако неплательщиков предлагают штрафовать на 10−30 тыс. рублей, а иностранцев сразу на 50 тыс. рублей. Видимо, в Минтрансе считают, что такие водители представляют большую опасность, чем те, кто проезжает перекресток на красный свет или выезжает на встречную полосу, — отметил Антон Шапарин в беседе с «Известиями».