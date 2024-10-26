«Бутербродекс» в России вырос на 3,5 пункта

Согласно подсчетам аналитиков, во второй половине сентября по сравнению с началом месяца средний чек вырос по кофе (на 3,5%, до 206 рублей), сливочному маслу (на 3,5%, до 207 рублей) и сыру (на 2,8%, до 218 рублей), а снизился по ветчине (на 1,4%, до 211 рублей), сахару (на 1,4%, до 70 рублей), огурцам (на 0,9%, до 114 рублей). Прежним он остался по батону (43 рубля). Таким образом, индекс за рассматриваемый период вырос на 0,9 пункта — до 137,8 пункта.