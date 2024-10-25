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Зависит от подъемных: в РФ планируют изменить подход к оплате капремонта

Систему могут сделать дифференцированной в зависимости от технической оснащенности дома — например, наличия лифтов.

Источник: РИА "Новости"

Минстрой прорабатывает вопрос введения дифференцированного подхода оплаты капитального ремонта — предполагается, что она будет зависеть в том числе от наличия лифта в доме. Ведомство готовит соответствующие поправки в Жилищный кодекс, узнали «Известия». В случае их принятия, по мнению экспертов, плата за капремонт в домах с изношенными лифтами может увеличиться. При этом в помещениях без подъемников сумма в квитанциях, скорее всего, не сократится. Между тем власти уже начали работать в этом направлении — Минпромторг и Минстрой уже подготовили дорожную карту, которая в том числе поможет справиться с проблемой изношенности лифтов в домах.

Сколько платят за капремонт

Минстрой разрабатывает поправки в Жилищный кодекс, которые могут коснуться в том числе и оплаты капитального ремонта. Ее хотят сделать более гибкой, применив дифференцированный подход в зависимости от технической оснащенности многоквартирного дома — например, наличия лифтов. Это позволит сделать оплату капремонта экономически обоснованной, говорится в материалах ведомства, с которыми ознакомились «Известия». Речь идет об ответах министерства на вопросы фракций Госдумы, подготовленных к «правительственному часу» в нижней палате парламента. Он прошел 23 октября, на мероприятии с докладом выступали глава Минстроя Ирек Файзуллин и вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует вопросы ЖКХ.

Сейчас регионы самостоятельно рассчитывают взносы на капремонт, пояснил «Известиям» директор Центра ДПО Финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин. Для этого местные власти используют методические рекомендации, в которых сказано, как установить минимальный размер ежемесячных платежей.

В целом по регионам показатель определяют исходя из общей площади дома и количества жильцов в нем, уточнила зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева. Она отметила, что в некоторых областях назначают единый взнос для всех многоквартирных домов, в других существует дифференциация. Между тем средний взнос на капремонт в РФ составляет 12,6 рубля за 1 кв. м, что примерно в два раза меньше экономически обоснованного, подчеркнула депутат.

— В некоторых регионах доходит до того, что взнос составляет всего 1−2 рубля за 1 кв. м, это сказывается на общей ситуации: в значительной части областей просто не хватает средств, — сказала она «Известиям». — Именно поэтому установление экономически обоснованного взноса имеет более важное значение сейчас, чем его дифференциация.

В любом случае «существующих отчислений оказывается недостаточно», согласен с ней Станислав Шубин. Особую актуальность эта проблема приобретает на фоне необходимости замены старых лифтов. И новое регулирование позволит в какой-то мере исправить ситуацию, уверен он.

— Дифференцированный подход предполагает, что жильцы домов с лифтами будут платить больше, так как ремонт домов с лифтами стоит дороже. В многоквартирных домах, в которых нет лифтов, плата за капремонт, скорее всего, не сократится. Новые правила используют как один из источников частичной компенсации дефицита финансирования, — полагает эксперт.

«Известия» направили запросы в Минстрой и Минпромторг, а также в региональные правительства и Фонд капремонта многоквартирных домов Москвы.

Как будет проводиться замена лифтов

Минпромторг совместно с Минстроем уже разработали дорожную карту по развитию лифтовой отрасли, отмечается в ответах ведомств на вопросы фракций Госдумы. Кроме того, некоторые регионы сейчас применяют механизм отсрочки или рассрочки платежей по долгосрочным контрактам замены подъемников. Также используется частичное субсидирование. Речь идет о Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Удмуртии, Липецкой, Владимирской, Ульяновской, Нижегородской и Свердловской областях, говорится в документах.

Для составления планов по замене лифтов и капремонта многоквартирных домов планируется создать систему госучета жилищного фонда на базе ГИС ЖКХ с синхронизацией сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в рамках законопроекта «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ».

В комитете по строительству и ЖКХ Госдумы полагают, что нововведение позволит оценить состояние жилого фонда.

— Этот законопроект призван возродить систему государственного учета жилищного фонда, — считает Светлана Разворотнева.

Законопроект был принят в первом чтении Государственной думой VII созыва, однако с 2021 года он лежит без движения. При этом без понимания технического состояния жилого фонда невозможно сформировать эффективные программы капитального ремонта, отметила депутат.

— Сегодня нет комплексной оценки технического состояния лифтового оборудования в жилых домах, есть только нормативный срок службы в 25 лет. Примерно 140 тыс. лифтов нуждаются в замене по сроку, а это примерно 8% от общего объема, — рассказал «Известиям» независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук. — Еще столько же подъемников стали непригодными в результате небрежного использования: перегруза кабины строительным мусором или халатности со стороны УК.

Для исправления ситуации может потребоваться в том числе адресная господдержка, резюмировал эксперт.