Зависит от подъемных: в РФ планируют изменить подход к оплате капремонта

Минстрой прорабатывает вопрос введения дифференцированного подхода оплаты капитального ремонта — предполагается, что она будет зависеть в том числе от наличия лифта в доме. Ведомство готовит соответствующие поправки в Жилищный кодекс, узнали «Известия». В случае их принятия, по мнению экспертов, плата за капремонт в домах с изношенными лифтами может увеличиться. При этом в помещениях без подъемников сумма в квитанциях, скорее всего, не сократится. Между тем власти уже начали работать в этом направлении — Минпромторг и Минстрой уже подготовили дорожную карту, которая в том числе поможет справиться с проблемой изношенности лифтов в домах.