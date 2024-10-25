Зависит от подъемных: в РФ планируют изменить подход к оплате капремонта

Минстрой прорабатывает вопрос введения дифференцированного подхода оплаты капитального ремонта — предполагается, что она будет зависеть в том числе от наличия лифта в доме. Ведомство готовит соответствующие поправки в Жилищный кодекс, узнали «Известия». В случае их принятия, по мнению экспертов, плата за капремонт в домах с изношенными лифтами может увеличиться. При этом в помещениях без подъемников сумма в квитанциях, скорее всего, не сократится. Между тем власти уже начали работать в этом направлении — Минпромторг и Минстрой уже подготовили дорожную карту, которая в том числе поможет справиться с проблемой изношенности лифтов в домах.
Сколько платят за капремонт
Минстрой разрабатывает поправки в Жилищный кодекс, которые могут коснуться в том числе и оплаты капитального ремонта. Ее хотят сделать более гибкой, применив дифференцированный подход в зависимости от технической оснащенности многоквартирного дома — например, наличия лифтов. Это позволит сделать оплату капремонта экономически обоснованной, говорится в материалах ведомства, с которыми ознакомились «Известия». Речь идет об ответах министерства на вопросы фракций Госдумы, подготовленных к «правительственному часу» в нижней палате парламента. Он прошел 23 октября, на мероприятии с докладом выступали глава Минстроя Ирек Файзуллин и вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует вопросы ЖКХ.
В целом по регионам показатель определяют исходя из общей площади дома и количества жильцов в нем, уточнила зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева. Она отметила, что в некоторых областях назначают единый взнос для всех многоквартирных домов, в других существует дифференциация. Между тем средний взнос на капремонт в РФ составляет 12,6 рубля за 1 кв. м, что примерно в два раза меньше экономически обоснованного, подчеркнула депутат.
— В некоторых регионах доходит до того, что взнос составляет всего 1−2 рубля за 1 кв. м, это сказывается на общей ситуации: в значительной части областей просто не хватает средств, — сказала она «Известиям». — Именно поэтому установление экономически обоснованного взноса имеет более важное значение сейчас, чем его дифференциация.
В любом случае «существующих отчислений оказывается недостаточно», согласен с ней Станислав Шубин. Особую актуальность эта проблема приобретает на фоне необходимости замены старых лифтов. И новое регулирование позволит в какой-то мере исправить ситуацию, уверен он.
— Дифференцированный подход предполагает, что жильцы домов с лифтами будут платить больше, так как ремонт домов с лифтами стоит дороже. В многоквартирных домах, в которых нет лифтов, плата за капремонт, скорее всего, не сократится. Новые правила используют как один из источников частичной компенсации дефицита финансирования, — полагает эксперт.
«Известия» направили запросы в Минстрой и Минпромторг, а также в региональные правительства и Фонд капремонта многоквартирных домов Москвы.
Как будет проводиться замена лифтов
Минпромторг совместно с Минстроем уже разработали дорожную карту по развитию лифтовой отрасли, отмечается в ответах ведомств на вопросы фракций Госдумы. Кроме того, некоторые регионы сейчас применяют механизм отсрочки или рассрочки платежей по долгосрочным контрактам замены подъемников. Также используется частичное субсидирование. Речь идет о Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Удмуртии, Липецкой, Владимирской, Ульяновской, Нижегородской и Свердловской областях, говорится в документах.
Для составления планов по замене лифтов и капремонта многоквартирных домов планируется создать систему госучета жилищного фонда на базе ГИС ЖКХ с синхронизацией сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в рамках законопроекта «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ».
В комитете по строительству и ЖКХ Госдумы полагают, что нововведение позволит оценить состояние жилого фонда.
— Этот законопроект призван возродить систему государственного учета жилищного фонда, — считает Светлана Разворотнева.
Законопроект был принят в первом чтении Государственной думой VII созыва, однако с 2021 года он лежит без движения. При этом без понимания технического состояния жилого фонда невозможно сформировать эффективные программы капитального ремонта, отметила депутат.
— Сегодня нет комплексной оценки технического состояния лифтового оборудования в жилых домах, есть только нормативный срок службы в 25 лет. Примерно 140 тыс. лифтов нуждаются в замене по сроку, а это примерно 8% от общего объема, — рассказал «Известиям» независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук. — Еще столько же подъемников стали непригодными в результате небрежного использования: перегруза кабины строительным мусором или халатности со стороны УК.
Для исправления ситуации может потребоваться в том числе адресная господдержка, резюмировал эксперт.