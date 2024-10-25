Заемная работа: средняя стоимость потребкредитов превысила 31%

Средняя стоимость необеспеченных кредитов достигла 31,7% годовых у топ-20 банков, выяснили «Известия». За полтора месяца показатель вырос на 2,2 п.п., что вдвое превышает шаг последнего подъема ключевой ставки. Участники рынка ожидают дальнейшего ужесточения политики ЦБ, поэтому заранее делают ссуды более дорогими. Помимо того, в условиях высоких ставок усилилась конкуренция на рынке вкладов — банки предлагают по ним более высокую доходность, что транслируется в стоимость кредитов. Это делает заемные средства менее доступными для всех слоев населения и замедляет спрос в экономике. Сколько продлится «кредитная зима» — в материале «Известий».
Насколько увеличились ставки по кредитам
Средняя полная стоимость кредитов достигла 31,7% у топ-20 банков по объему портфеля займов физлиц, выяснили «Известия». Показатель вырос на 2,2 п.п. за последние полтора месяца — это более чем в два раза превышает шаг увеличения ключевой ставки, сделанный 13 сентября (тогда ее подняли до 19%, на 1 п.п.).
Справка «Известий»
Полная стоимость кредита (ПСК) — это все расходы, которые заемщик выплачивает за период кредитования. Помимо годового процента он чаще всего включает стоимость страховки, за оформление которой банки предлагают снизить ставку. Также в ПСК могут входить все связанные с оформлением ссуды комиссии (за обслуживание, ведение счетов заемщика, выпуск карт) и другие дополнительные услуги.
Минимальный уровень ПСК за полтора месяца у топ-20 банков вырос на 3,6 п.п. до 24,3%, следует из данных с сайтов кредитных организаций. Верхняя граница ПСК у крупнейших игроков рынка в среднем проходит по уровню 39% — за месяц показатель вырос на 0,7 п.п.
В целом величина годового процента зависит от кредитоспособности заемщика и того, как банк оценивает риски выдачи ссуды каждому конкретному клиенту. «Известия» направили запросы в топ-20 банков.
Причина стремительного роста ставок по кредитам — неопределенность относительно предела роста ключевой, отметил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. В целом рынок уже закладывает в цены продуктов ее повышение до 21%.
Банки поднимают ставки по ссудам быстрее роста ключевой в том числе из-за опасений по ухудшению качества портфелей, отметил глава АКРА Михаил Полухин. Кредитные организации закладывают повышенную стоимость риска в стоимость продуктов. И в ближайшие месяцы опережающий рост ПСК сохранится, считает эксперт.
— Периоды роста ставок могут изменить структуру выдаваемых кредитов в более рисковую. В таком случае в отдельных клиентских сегментах число одобряемых заявок может сокращаться, — отметил зампред правления Ингосстрах Банка Олег Чернышов.
Например, в первой половине сентября уровень одобрения кредитов составил 29,8%, рассказала представитель «Сравни.ру» Мария Татаринцева. Это значит, что получить ссуду россиянам удается менее чем в трети случаев. При этом в начале октября показатель еще больше снизился — до 27,5%.
— На рынке розничного кредитования продолжается сокращение объема выдач из-за мер регулятора по «охлаждению» рынка, — сообщили в пресс-службе ВТБ.
По оценке банка, «кредитная зима» в России продлится и в начале следующего года.
Почему ставки по кредитам растут так быстро
На рост ПСК также может влиять удорожание фондирования банков, отметил Михаил Полухин из АКРА. В условиях высоких ставок усилилась конкуренция за вкладчиков — участники рынка предлагают всё более высокие доходности по депозитам, что транслируется в стоимость кредитов.
Ставки по двухлетним вкладам в октябре у некоторых банков достигли 20%, а по трехлетним — 23%, выяснили ранее «Известия». По данным Финуслуг, средняя доходность по вкладам от трех до 12 месяцев составила 17,5−18%.
— Недавнее повышение ставок по вкладам крупнейшими банками носило аномальный характер. Это тем более странно, ведь из-за этого растет спрос на депозиты, но спрос на кредиты в целом падает, — отметил независимый эксперт Андрей Бархота.
Стоимость фондирования для банков непрерывно растет уже 14 месяцев (когда в августе 2023-го ЦБ внепланово поднял ставку до 12%), пояснил Иван Уклеин из «Эксперт РА». При этом, по его словам, уже в начале этого октября финорганизации столкнулись с дефицитом ликвидности.
Участники рынка стремятся не попасть в ситуацию «процентных ножниц» — когда стоимость привлеченных средств постепенно догоняет доходность по активам (кредитам), отметил эксперт. Из-за этого часть ссуд, выданных в период низких ставок, становится убыточной. Это особенно касается портфеля ипотеки, поскольку она выдается на срок более 20 лет, тогда как срок депозитов в большинстве случаев короче трех лет.
Кроме того, участники рынка стремятся заранее повысить стоимость ссуд, потому что решение банка по кредитам обычно действует в течение одного месяца — в этот период клиент может получить одобренную ссуду, рассказал Олег Чернышов из Ингосстрах Банка. Если организация не будет учитывать вероятность повышения ключевой в этот период, она легко может получить убыток по выданному займу.
Высокий уровень ПСК существенно корректирует спрос на заемные средства в стране, отметил Иван Уклеин из «Эксперт РА». Охлаждение кредитного рынка — важная цель, которую преследует ЦБ для возвращения инфляции к таргету 4%. Это позволит снизить спрос в экономике, который сейчас обгоняет возможности предложения и провоцирует рост цен, поясняли ранее в Банке России.
— В конце октября средние ставки по потребкредитам и ипотеке вырастут еще на 0,7−0,9 процентных пункта, — ожидает Олег Чернышов.
На горизонте двух-трех месяцев спрос на кредиты может дополнительно снизиться на 25−35% из-за повышения ставок, считает Андрей Бархота. По его словам, для среднего класса это станет поводом временно отказаться от заемных средств, а закредитованные россияне с невысоким уровнем дохода могут начать всё больше пользоваться услугами микрофинансовых организаций и ломбардов, где условия получения денег менее выгодны.