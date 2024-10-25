Заемная работа: средняя стоимость потребкредитов превысила 31%

Средняя стоимость необеспеченных кредитов достигла 31,7% годовых у топ-20 банков, выяснили «Известия». За полтора месяца показатель вырос на 2,2 п.п., что вдвое превышает шаг последнего подъема ключевой ставки. Участники рынка ожидают дальнейшего ужесточения политики ЦБ, поэтому заранее делают ссуды более дорогими. Помимо того, в условиях высоких ставок усилилась конкуренция на рынке вкладов — банки предлагают по ним более высокую доходность, что транслируется в стоимость кредитов. Это делает заемные средства менее доступными для всех слоев населения и замедляет спрос в экономике. Сколько продлится «кредитная зима» — в материале «Известий».