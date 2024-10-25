WSJ узнала, что Boeing рассматривает продажу космического бизнеса

Boeing в последние месяцы сталкивается с масштабными забастовками десятков тысяч своих сотрудников, которые требуют повышения зарплат на 40% и восстановления бонусов за производительность. Компания предложила профсоюзу «Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли» (IAM; этот профсоюз представляет рабочих, которые производят самолеты Boeing 737 MAX и др.) поднять зарплаты на 25%, но это предложение было отвергнуто.