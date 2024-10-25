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WSJ узнала, что Boeing рассматривает продажу космического бизнеса

На продаже космического бизнеса настаивает новый гендиректор Boeing Келли Ортберг. Таким образом он рассчитывает провести оптимизацию и сократить финансовые потери корпорации на фоне массовых забастовок.

Источник: AP 2024

Корпорация Boeing изучает возможность продажи своего космического бизнеса, в рамках которого совместно с NASA она создавала корабль Starliner для полетов на МКС. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

Космический бизнес Boeing — это часть оборонного подразделения корпорации, выпускающего реактивные истребители и вертолеты для Пентагона (Boeing Defense, Space & Security). За первое полугодие 2024 года оно понесло убытки в размере $3,1 млрд при выручке $18,5 млрд, пишет WSJ.

На продаже космического бизнеса Boeing настаивает новый генеральный директор компании Келли Ортберг. Таким образом он рассчитывает провести оптимизацию и сократить финансовые потери корпорации, пишет издание.

Условия сделки пока находятся на ранней стадии проработки, однако Ортберг уже начал искать покупателей для Starliner и других совместных проектов с NASA, утверждает WSJ.

Несмотря на возможную продажу активов, Boeing намерена продолжить свое участие в проекте Space Launch System по исследованию Луны в рамках миссии NASA Artemis.

Ортберг, ставший гендиректором Boeing в августе, уже через месяц снял руководителя оборонного и космического бизнеса корпорации Теда Колберта с его поста. Глава компании говорил, что изучает возможность продажи активов и ищет путь для отказа от проблемных программ.

Boeing вел переговоры о продаже проблемных проектов другим корпорациям и до прихода Ортберга на пост гендиректора компании, отмечает WSJ. Сделка, в частности, обсуждалась с Blue Origin Джозефа Безоса, сообщили газете источники, знакомые с ходом дискуссий.

Boeing в последние месяцы сталкивается с масштабными забастовками десятков тысяч своих сотрудников, которые требуют повышения зарплат на 40% и восстановления бонусов за производительность. Компания предложила профсоюзу «Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли» (IAM; этот профсоюз представляет рабочих, которые производят самолеты Boeing 737 MAX и др.) поднять зарплаты на 25%, но это предложение было отвергнуто.

Позднее Boeing согласилась восстановить премии и увеличить пенсионные выплаты, если работники примут это предложение в течение нескольких дней, но профсоюз отказался проводить голосование. На этом фоне Boeing объявила о планах сократить около 17 тыс. сотрудников (примерно 10% от общей численности штата) и собралась привлечь до $25 млрд за счет кредитов с целью обеспечить ликвидность.

Из-за забастовок производство самолетов было в значительной степени остановлено. Космические и оборонные проекты Boeing также оказались парализованы из-за задержек и перерасхода средств, писала WSJ.