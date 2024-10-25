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В Совфеде прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Ключевая ставка Центробанка в 21% негативно сказывается как на производственных циклах, так и на инвестпроектах, будем надеяться, что это временная мера, сказал РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.

Источник: © РИА Новости

Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку — сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Из обновленного среднесрочного прогноза регулятора следует, что инфляции по итогам 2024 года составит 8−8,5%, в следующем году — 4−4,5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году.

«Очевидно, что бизнес не сможет брать доступные кредиты (с такой ключевой ставкой — ред.)», — сказал сенатор.

Он добавил, что высокая ставка негативно скажется и на инвестпроектах, поскольку, по его словам, инвесторы не закладывали такую ставку в проектах, рассчитанных на 5−10 лет.

«Производственные циклы начинают страдать, встает стройка», — указал он, подчеркнув, что ипотека под 25% годовых также становится труднодоступной,

Сенатор выразил надежду, что повышение ставки до 21% — это временная мера. По его мнению, со временем нужно стремиться к показателям в 4%.