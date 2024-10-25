В Совфеде прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ

Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку — сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Из обновленного среднесрочного прогноза регулятора следует, что инфляции по итогам 2024 года составит 8−8,5%, в следующем году — 4−4,5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году.