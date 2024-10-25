В регионах появились новые банкноты номиналом пять тысяч рублей

Представитель пермского отделения уточнил, что более-менее массово новые банкноты начнут появляться в обращении на территории региона с ноября-декабря. Банкам необходимо провести технические мероприятия по подготовке банкоматов и других устройств к работе с модернизированными банкнотами. При этом старые банкноты образца 1997 года будут находиться в обращении наравне с новыми еще несколько лет и постепенно вытеснятся ими из обихода.