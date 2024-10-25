В Райффайзенбанке почти не осталось срочных вкладов россиян

На 1 октября средства клиентов-физлиц на депозитах в Райффайзенбанке упали ниже 1 млрд руб., составив 867,1 млн руб., следует из оборотной ведомости кредитной организации, которую изучил РБК. За сентябрь остатки средств на срочных вкладах сократились на 29,8%, или 368,1 млн руб.
До санкций против крупных российских банков розничные клиенты держали на вкладах в Райффайзенбанке чуть больше 41 млрд руб. (данные на 1 февраля 2022 года) и значительная часть средств (65,4%) приходилась на депозиты сроком до года. На 1 мая 2023 года средства физлиц на депозитах в Райффайзенбанке составляли 12,7 млрд руб., то есть за год с небольшим после начала кризиса показатель уменьшился в 3,2 раза. Срочные вклады физлиц падают двузначными темпами четвертый месяц подряд, а с начала года сбережения населения на депозитах в Райффайзенбанке уменьшились почти в 6 раз.
РБК направил запрос в Райффайзенбанк.
«Резкая нисходящая динамика по срочным счетам физлиц связана с остановкой открытия банком новых и переоформления старых депозитов на фоне давно тянущейся стратегической неопределенности. Средства, высвобождаемые из вкладов, переводились клиентами в другие банки в целях доходного размещения при текущих высоких ставках или частично оставались на текущих счетах при использовании Райффайзенбанка как расчетного банка», — говорит управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, у Райффайзенбанка уже продолжительное время «никакой депозитной политики в отношении физлиц», при этом в банковском секторе обострилась «конкуренция за вкладчиков» на фоне роста ставок.
Глава группы Йоханн Штробль говорил, что RBI начнет выполнять требования европейского регулятора в третьем квартале. С июня российская «дочка» перестала открывать для клиентов накопительные счета и пролонгировать ранее открытые депозиты. Райффайзенбанк также остановил трансграничные переводы сначала в долларах, а потом во всех валютах для розничных клиентов.
«Для того чтобы депозиты граждан не продлевались, достаточно изменить тарифы, связанные с обслуживанием счетов физических лиц и процентной ставкой, применяемой к остатку. Полную амортизацию депозитного портфеля возможно реализовать за три-пять месяцев. Можно представить, что Райффайзенбанку удастся амортизировать 95% всего портфеля вкладов населения до 1 января 2025 года», — соглашается независимый финансовый аналитик Андрей Бархота.
RBI объявила о намерении свернуть бизнес в России весной 2022 года. Через год группа сообщила, что рассматривает два сценария «выхода» — продажу «дочки» или вывод этого актива из состава RBI. Ни один из них пока не был реализован, топ-менеджеры Raiffeisen заявляли, что не могут продвинуться с продажей «дочки», поскольку сделка требует разрешения от российских властей. В сентябре 2024 года Арбитражный суд Калининградской области арестовал акции российского Райффайзенбанка по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», которая оспаривает сделку RBI по выкупу долей в строительной компании Strabag. Представитель группы тогда признавал, что решение суда временно блокирует возможность любых операций с акциями российской «дочки», хотя и не влияет на операционную деятельность банка.
«Ускоренное сокращение депозитов населения может снизить потенциальный комиссионный доход банка на 15−25% за счет связанного с этим снижения транзакционной активности клиентов. Однако этот эффект будет частично компенсироваться отсутствием новых дорогих пассивов у банка», — добавляет собеседник РБК.
Сколько денег клиентов еще осталось в Райффайзенбанке
Согласно отчетности, на 1 октября клиенты-юрлица держали на депозитах и счетах в Райффайзенбанке 537,4 млрд руб., 99,5% этой суммы — деньги именно на счетах.
На ту же дату остатки на счете 408, где отражаются в основном средства физических лиц, достигали 480,2 млрд руб.
За сентябрь изменения по этим статьям баланса были незначительными. Однако ранее в августе клиенты Райффайзенбанка забрали со счетов рекордные 120 млрд руб. Это произошло после сообщения кредитной организации об остановке трансграничных переводов в валюте для всех групп клиентов.