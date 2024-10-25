В Райффайзенбанке почти не осталось срочных вкладов россиян

RBI объявила о намерении свернуть бизнес в России весной 2022 года. Через год группа сообщила, что рассматривает два сценария «выхода» — продажу «дочки» или вывод этого актива из состава RBI. Ни один из них пока не был реализован, топ-менеджеры Raiffeisen заявляли, что не могут продвинуться с продажей «дочки», поскольку сделка требует разрешения от российских властей. В сентябре 2024 года Арбитражный суд Калининградской области арестовал акции российского Райффайзенбанка по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», которая оспаривает сделку RBI по выкупу долей в строительной компании Strabag. Представитель группы тогда признавал, что решение суда временно блокирует возможность любых операций с акциями российской «дочки», хотя и не влияет на операционную деятельность банка.