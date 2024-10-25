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Увеличение утильсбора на автомобили подстегнет инфляцию в России, заявил ЦБ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Увеличение утилизационного сбора на автомобили дополнительно подстегнет инфляцию в России в ближайшие месяцы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Источник: РИА "Новости"

«В ближайшие месяцы на темпах роста цен дополнительно скажется увеличение утилизационного сбора. Учитывая большой вес легковых автомобилей в потребительских расходах, он составляет 4,6%, это окажет заметное влияние на инфляцию», — сказала она.

Утилизационный сбор на автомобили и прицепы в России с 1 октября был повышен на 70−85%, при этом с 1 января 2025 года ставка будет индексироваться на 10−20% ежегодно.

Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку — сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.