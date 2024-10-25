Свой, не чужой: Минсельхоз рассчитывает на рост сотрудничества со странами Африки

Ключевые страны
Основные партнеры России — страны Северной Африки. На Египет, Алжир, Ливию и Судан в прошлом году пришлось 73% российского экспорта в регион, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза.
«Традиционно основными продуктами, поставляемыми в страны Африки, являются зерновые культуры, преимущественно пшеница, доля которой составляет 78% в стоимостной структуре российских поставок по итогам 2023 года, а также растительные масла (14%). В этом году основной прирост приходится на пшеницу», — уточнили в ведомстве.
В 2024 году значительно выросли поставки в Египет, Нигерию и Марокко. Кроме того, отечественную продукцию АПК стали экспортировать в Эфиопию, Джибути, Зимбабве, ЦАР. Также растет объем продаж соевого масла, которое Россия привозит в Алжир и Египет.
«К 2025 году ожидается расширение экспортных направлений, среди которых такие страны, как Тунис, Марокко и Ангола. Традиционным для поставок из России на рынок Африки остается подсолнечное масло — около 10% в стоимостной структуре экспорта ежегодно. Основными импортерами в этом направлении являются Египет, Тунис и Ливия, в текущем году можно отметить также рост поставок в Марокко», — рассказали в министерстве.
Среди перспективных продуктов для экспорта можно выделить мясо птицы. К следующему году ожидается увеличение поставок в Бенин, Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Гану, Анголу и другие страны. Кроме того, ожидается увеличение поставок молочной продукции, преимущественно сухого молока, добавили в Минсельхозе.
Возможности рынка
У России существует потенциал для расширения своего присутствия на рынке продовольствия в Африке до $8−10 млрд, в первую очередь за счет увеличения поставок зерна, где российские позиции исторически сильны, сообщила «Известиям» ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской академии Александр Фиранчук.
— По нашим оценкам, объем поставок зерна может быть увеличен примерно в 1,5 раза в ближайшие пять лет. Наиболее перспективными направлениями являются Египет, Марокко, Тунис и другие страны Северной Африки, — заметил эксперт.
Тем не менее, по его словам, следует учитывать возможные проблемы, связанные с поставками в Африку. Основная из них заключается в значительном дисбалансе российской торговли: при общем экспорте на континент в $21,2 млрд в 2023 году, импорт из стран региона составляет всего $3,4 млрд.
— Даже при относительно оптимистичном сценарии ожидается рост импорта до $5,5−6 млрд в ближайшие пять лет. В результате у российских экспортеров могут накапливаться значительные суммы в банках стран-партнеров, номинированные в местных валютах, которые характеризуются высокой волатильностью и значительными издержками на конвертацию, — отметил Александр Фиранчук.
Основные поставки
Экспорт продукции АПК из России в Африку демонстрирует рост в денежном выражении на протяжении последних лет, отметил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
— Так, в 2023 году он приблизился к $6 млрд, что на 25% больше по сравнению с 2022 годом. Экспорт вышеназванной продукции занимает значительную долю (28% по итогам 2023 года) в общей структуре российского экспорта товаров на Африканский континент. При этом доля стран Африки в общем объеме продовольственных поставок России на внешние рынки находится на уровне 13−14%, — сообщил «Известиям» эксперт. Основу экспорта в страны региона традиционно составляют зерновые культуры (пшеница, ячмень) и растительные масла (подсолнечное и соевое). На эти товары в совокупности приходится более 90% в общем объеме поставок.
— По моему мнению, Россия может сохранить фокус на наращивании поставок зерна и растительных масел, что обусловлено рядом причин. Во-первых, урожай зерновых и масличных культур обеспечивает высокий экспортный потенциал. Во-вторых, большинство африканских стран в силу климатических особенностей не обеспечены пшеницей. В-третьих, спрос на закупки продукции АПК в Африке характеризуется растущей тенденцией на фоне повышения внутреннего спроса по причине высокого уровня рождаемости, — заявил Антон Тренин. — Среди прочих категорий товаров, имеющих экспортный потенциал, можно отметить мясо птицы и свинины по причине отставания среднего потребления мяса в странах Африки и по мере роста среднего класса на континенте.
Основу товарооборота составляют страны Северной Африки, такие как Египет, входящий в число крупнейших в мире импортеров пшеницы, а также Алжир и Ливия, заметил он.
— Возможностями увеличения товарооборота обладают ЮАР, Тунис, Нигерия, имеющие в распоряжении собственную портовую инфраструктуру, и Эфиопия как одна из крупнейших по населению стран континента. Товарооборот со странами Африки имеет перспективы на дальнейшее увеличение, но темпы его роста могут замедлиться по сравнению с 2023 годом, — считает эксперт.
Расчет на дружбу
Советник министра сельского хозяйства Ольга Абрамова сообщила, что ведомство считает перспективным развитие экспорта АПК в африканские страны как большого рынка сбыта отечественной продукции и возможности выстраивания двухсторонних отношений.
«РФ занимает лидирующие позиции в мире по поставке на экспорт ряда сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Мы сотрудничаем со всеми, но хочется усиления сотрудничества со странами Африки. Во-первых, это очень большой рынок потребления. Во-вторых, это возможности для выстраивания взаимоотношений между странами. С точки зрения экспорта продукции АПК мы видим перспективы именно в этом направлении», — сказала Абрамова.
В свою очередь председатель Африканского совета мира и безопасности Ролл Стефан Нгомат сообщил на площадке конгресса журналистам, что страны региона заинтересованы в укреплении связей с Россией в сфере как государственного, так и частного партнерства.
«Мы планируем встретиться с теми компаниями, о которых мы уже получили информацию, чтобы определить, каким образом мы можем укрепить наше сотрудничество и каким образом возможно привести российских инвесторов в Африку. Дело в том, что [страны Африки] хотели бы повторить российскую модель развития сельского хозяйства, потому что мы видим, что она дает хорошие результаты, и это вдохновляет нас», — сказал он.
Глава совета уточнил, что регион имеет большое количество земель, подходящих для ведения сельского хозяйства, и потенциально может обеспечить сельхозпродукцией до 1 млрд человек. Однако сейчас вопрос продовольственной безопасности стоит в самой Африке, поэтому страны континента нуждаются и во внедрении новых технологий для развития собственного АПК, и в поставках продовольствия.
«И мы надеемся на партнерство с российскими компаниями в обоих направлениях», — добавил Нгомат.
Абрамова в свою очередь отметила, что РФ уже сейчас входит в двадцатку экспортеров сельхозпродукции и продовольствия. «За последние 20 лет мы поднялись в мировом рейтинге с 47-го на 16-е место, — сказала советник главы Минсельхоза РФ. — При этом РФ показывает самые высокие среднегодовые темпы роста».
Абрамова напомнила, что объем экспорта АПК по итогам 2023 года увеличился до $43,5 млрд.
«В 2017 году в РФ стартовал федеральный проект “Экспорт продукции АПК”, на самом деле в том числе и благодаря этому проекту объем поставок за рубеж нашего продовольствия вырос в два раза», — добавила она.
«Известия» направили запросы в Минсельхоз и Минэк, но на момент публикации ответы получены не были.