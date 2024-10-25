Свой, не чужой: Минсельхоз рассчитывает на рост сотрудничества со странами Африки

— Так, в 2023 году он приблизился к $6 млрд, что на 25% больше по сравнению с 2022 годом. Экспорт вышеназванной продукции занимает значительную долю (28% по итогам 2023 года) в общей структуре российского экспорта товаров на Африканский континент. При этом доля стран Африки в общем объеме продовольственных поставок России на внешние рынки находится на уровне 13−14%, — сообщил «Известиям» эксперт. Основу экспорта в страны региона традиционно составляют зерновые культуры (пшеница, ячмень) и растительные масла (подсолнечное и соевое). На эти товары в совокупности приходится более 90% в общем объеме поставок.