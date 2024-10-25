Социологи узнали об отношении россиян к предложению ограничить займы в МФО

Ранее в октябре ЦБ сообщил, что завершил обсуждение предложений о перспективных направлениях развития рынка микрофинансирования до 2027 года. Среди них — планы ввести норму «один заем в руки до погашения» и установить период охлаждения до трех дней, то есть новый заем клиент может получить не раньше, чем через три дня после того, как он вернул МФО предыдущий долг. Также регулятор заявил о намерении снизить размер предельной переплаты по потребительским микрозаймам с 130 до 100% от суммы долга.
«Аналитики … выяснили, что 35% опрошенных россиян поддерживают ограничения, ведь таким образом заемщики будут защищены от накопления долгов», — говорится в исследовании, в котором приняли участие три тысячи респондентов из числа экономически активного населения России.
Вместе с тем 39% опрошенных опасаются, что планируемые ограничения могут вынудить заемщиков обращаться к нелегальным кредиторам. При этом 21% россиян согласны с запретом брать несколько займов одновременно, но внедрение периода охлаждения считают избыточной мерой. А 5% респондентов и вовсе считают, что текущих макропруденциальных лимитов достаточно для регулирования уровня задолженности.
«Наше исследование показывает, что меры, предложенные Центробанком для ограничения выдачи микрозаймов, вызвали противоречивую реакцию среди россиян. Введение “периода охлаждения” и запрет на новые займы сами по себе не решают ключевые проблемы, лежащие в основе высокой закредитованности», — считает директор департамента коммуникационной политики маркетплейса Анна Романенко.
По ее словам, главные факторы закредитованности — это недостаточные доходы и нехватка финансовых знаний, которые позволяют оценить последствия займов и выработать стратегию управления долгами. Это и приводит людей в долговые ловушки, несмотря на существующие ограничения.
Весной ЦБ сообщал, что число россиян с кредитами достигло 50 миллионов человек, из них 42 миллиона имеют задолженность только в банках, 3,9 миллиона — в них и МФО, а 4 миллиона оформили только микрокредиты. При этом число граждан, которые имеют три кредита и более, по данным регулятора, достигло 12,9 миллиона.