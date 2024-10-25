Социологи узнали об отношении россиян к предложению ограничить займы в МФО

Ранее в октябре ЦБ сообщил, что завершил обсуждение предложений о перспективных направлениях развития рынка микрофинансирования до 2027 года. Среди них — планы ввести норму «один заем в руки до погашения» и установить период охлаждения до трех дней, то есть новый заем клиент может получить не раньше, чем через три дня после того, как он вернул МФО предыдущий долг. Также регулятор заявил о намерении снизить размер предельной переплаты по потребительским микрозаймам с 130 до 100% от суммы долга.