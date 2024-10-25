Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ повысить ставку до 21%

Рубль сдержанно отреагировал на решение Банка России повысить ставку до 21%, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 13:30 мск курс юаня к рублю (CNY/RUB) составил ₽13,492, в то время как до публикации релиза на сайте ЦБ он составлял ₽13,5. Таким образом, cнижение курса юаня составило 0,06% за одну минуту. Тем не менее, в следующие минуты юань отыграл потери. В 13:45 мск курс юаня на Мосбирже составил ₽13,506 (- 0,32% к закрытию предыдущего дня).
Официальный курс доллара США на пятницу, 25 октября, ранее был установлен на уровне ₽96,7402, евро — ₽104,5139, юаня — ₽13,5348.
В пятницу, 25 октября, прошло седьмое в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике. На плановом заседании совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку на 200 базисных пунктов — до уровня 21% годовых с целью охлаждения инфляционного давления. Следующее заседание Банка России по ключевой ставке пройдет 20 декабря.
Большинство опрошенных РБК экспертов ожидало, что совет директоров Банка России на заседании 25 октября повысит ключевую ставку на 100 б.п. — с 19% до 20%. Подъем ставки до 20% прогнозировали 24 из 30 экспертов. Еще шесть участников консенсус-прогноза считали, что ЦБ поднимет ставку сразу на 200 б.п. — до 21%. Несколько аналитиков назвали в качестве альтернативного сценария вариант с повышением ставки до 22%.
На предыдущем заседании 13 сентября 2024 года регулятор поднял ключевую ставку с 18% до 19%. Такое решение было принято в связи с сохранением высокого инфляционного давления. Впервые уровня 20% ставка достигала в конце февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине и заморозки золотовалютных резервов ЦБ за рубежом.
Политика Банка России направлена на возвращение инфляции к цели в 4% и поддержание ее вблизи этого уровня в дальнейшем. ЦБ начал повышать ключевую ставку в июле 2023 года — на тот момент ставка составляла 7,5%.
Что будет с курсом рубля.
Повышение ключевой ставки ЦБ вряд ли приведет к значимым позитивным или негативным последствиям для курса рубля, полагают аналитики. Эксперты ожидают, что в ближайшие недели курс будет стабильным, но допускают его дальнейшее небольшое ослабление к концу 2024 года.
Решение по ключевой ставке вряд ли окажет значительную поддержку российской валюте, так как после ухода западных инвесторов с рынка России, курс слабо реагирует на решения регулятора, рассказали в «БКС Мир инвестиций». В брокере полагают, что в ближайшей перспективе российская валюта продолжит торговаться вблизи текущих значений. В последние две недели рубль получал поддержку со стороны экспортеров, которые продавали больше валюты для уплаты налогов за третий квартал. Дальше, по мнению экспертов, на курсе позитивно скажется традиционный рост продаж валюты в конце месяца.
Прогноз «БКС Мир инвестиций» — сохранение в ближайшей перспективе курса доллара в коридоре ₽96−98, а курса юаня — в диапазоне ₽13,2−13,8 за юань.
По мнению главного экономиста ВТБ Родиона Латыпова, основной фактор, влияющий сейчас на курс рубля — соотношение торговых потоков. Если не будет значительных экономических шоков, которые сложно предсказать, текущая траектория курса рубля останется стабильной, но с потенциалом для дальнейшего ослабления в 2025 году.
Прогноз ВТБ — к концу года курс юаня будет находиться около уровня ₽13,6, а курс доллара — около уровня ₽95,2. К концу 2025 года — рост курса доллара в направлении отметки ₽99.
Сейчас влияние повышения ставки Банка России на валютный курс весьма опосредованно, подтвердил аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов. Если раньше рост ключевой ставки привлекал западных инвесторов, которые покупали рубли, чтобы переложиться в наши облигации под высокую ставку, что укрепляло российскую валюту, то сейчас рынок больше замкнулся в себе и такого сильного эффекта мы не получим, рассказал эксперт.
Прогноз «Цифра брокер» — курс пары USD/RUB на конец года в диапазоне ₽94,2−98, CNY/RUB — в коридоре ₽13,22−13,76, а EUR/RUB — в диапазоне ₽102,2−106,7.
Хотя в моменте решение ЦБ в моменте не окажет значимого влияния на курс рубля, высокая ключевая ставка продолжит оказывать ему поддержку в среднесрочном периоде, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что еще больше увеличит привлекательность рублевых сбережений. Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт, то есть сокращать спрос на валюту.
Прогноз Совкомбанка — в ближайшие недели курс будет стабильным и рубль будет торговаться недалеко от текущих уровней — в диапазонах ₽13,3−13,8 за юань, ₽95−99 за доллар и ₽104−108 за евро.
По прогнозам Альфа-Банка, до конца года умеренное давление на российскую валюту продолжат оказывать несколько факторов. Среди них — дефицит юаней на валютном рынке, неоднозначная ситуация на рынке нефти и состояние платежного баланса. Однако в банке также не ждут сильного ослабления курса рубля, поскольку высокие рублевые ставки делают его привлекательной валютой для сбережения.
Прогноз Альфа-Банка — к концу декабря пара CNY/RUB в диапазоне ₽13,2−13,6, а пару USD/RUB — в коридоре ₽93−95.
По мнению экспертов SberCIB, динамика экспорта сейчас остается главным фундаментальным фактором для рубля. Если активизируется отток капитала, есть риск продолжения ослабления рубля, предупредили эксперты в телеграм-канале «СберИнвестиций».
Прогноз SberCIB — к концу года рубль будет находиться вблизи уровня ₽95 за доллар и ₽13,6 за юань. Эти уровни — равновесные для рубля с учетом невысокого экспорта на фоне снижения цен на сырье и сделки ОПЕК+
Тренд на повышение ключевой ставки ЦБ будет хорошим фактором для поддержки стабильности рубля, поскольку это уменьшает потребительскую активность и запирает излишки рублевой массы на депозитных счетах банков, рассказал аналитик «Финама» Александр Потавин. Благоприятным фактором для динамики рубля в конце октября могут стать повышенные объемы продажи валюты экспортерами, поскольку в этом месяце им нужно будет платить квартальный налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Поэтому в конце октября у рубля все-таки есть шансы на некоторое укрепление к юаню, доллару и евро, считает эксперт.
Прогноз ФГ «Финам» — «Наш прогноз по курсу доллара на четвертый квартал — торговля в диапазоне ₽94−98».
В Росбанке также не ожидают заметного ослабления позиций российской валюты в ближайшие месяцы. Эксперты банка полагают, что адаптацию к санкциям на Мосбиржу можно считать состоявшейся — далее на первый план вернутся фундаментальные показатели и режим репатриации выручки. В Росбанке ожидают развития тренда на сокращение торгового профицита на фоне устойчивости спроса на импорт и ухудшения торговых условий для экспорта (риски стагнации спроса и восстановления добычи странами ОПЕК+). При этом аналитики не исключают отказа от обязательной репатриации и конвертации валютной выручки в ближайшие кварталы.
Прогноз Росбанка — к концу четвертого квартала курс юаня (CNY/RUB) будет находиться около уровня ₽13,4, курс доллара ЦБ — на уровне ₽96, а курс евро ЦБ — около уровня ₽104,2.