Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ повысить ставку до 21%

Решение по ключевой ставке вряд ли окажет значительную поддержку российской валюте, так как после ухода западных инвесторов с рынка России, курс слабо реагирует на решения регулятора, рассказали в «БКС Мир инвестиций». В брокере полагают, что в ближайшей перспективе российская валюта продолжит торговаться вблизи текущих значений. В последние две недели рубль получал поддержку со стороны экспортеров, которые продавали больше валюты для уплаты налогов за третий квартал. Дальше, по мнению экспертов, на курсе позитивно скажется традиционный рост продаж валюты в конце месяца.