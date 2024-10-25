«Напряженность на рынке труда сохраняется. Более того, по последним данным опроса предприятий, проблема дефицита кадров даже усугубилась … Помимо дефицита кадров компании все чаще сталкиваются с узкими местами в логистике и усложнением цепочек поставок», — сказала она.
Российские компании сталкиваются с проблемами логистики, заявила Набиуллина
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Проблема дефицита кадров усугубилась, однако помимо нее российские компании все чаще сталкиваются с проблемами логистики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.