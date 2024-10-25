Российские компании сталкиваются с проблемами логистики, заявила Набиуллина

«Напряженность на рынке труда сохраняется. Более того, по последним данным опроса предприятий, проблема дефицита кадров даже усугубилась … Помимо дефицита кадров компании все чаще сталкиваются с узкими местами в логистике и усложнением цепочек поставок», — сказала она.