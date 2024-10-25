Россия в сентябре сократила экспорт свинины в Китай вдвое

В сентябре 2023 года Китай отменил ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских предприятия на поставки свинины Пекину.
Как следует из данных китайской таможенной службы, в апреле-мае 2024 года была приобретена первая за долгое время партия — на 677 тысяч долларов. Максимальный объем поставок с того момента таможня зафиксировала по итогам августа — 11,3 миллиона долларов (или 4,2 тысячи тонн).
Всего в начале осени Китай приобрел за рубежом свинины на 203 миллиона долларов, что на 6% опередило августовский показатель. Крупнейшими поставщиками этого мяса в сентябре были Испания (почти треть объема в денежном выражении), Бразилия (18%) и Чили (10%). Россия заняла в рейтинге 11-е место, обеспечив 3% поставок.