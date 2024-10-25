Россия в сентябре сократила экспорт свинины в Китай вдвое

Как следует из данных китайской таможенной службы, в апреле-мае 2024 года была приобретена первая за долгое время партия — на 677 тысяч долларов. Максимальный объем поставок с того момента таможня зафиксировала по итогам августа — 11,3 миллиона долларов (или 4,2 тысячи тонн).