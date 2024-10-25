По зернышку клюет: как изменилась структура российского зернового экспорта

Объем экспорта гречихи из РФ вырос за год в полтора раза, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев в интервью «России-24». Однако вывоз сои, напротив, сократился. Какова урожайность гречихи и сои и что происходит с их экспортом — в материале «Известий».
Основные показатели
Если в 2023 году объем экспорта гречихи составил 200 тыс. т, то в 2024 году — уже 300 тыс. т, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев в интервью «России-24». Основные покупатели продукции — Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Китай. С 2013 года производство гречихи увеличилось почти в два раза — с 800 тыс. т до 1,5 млн т. По его словам, урожайность в текущем году не уступит результатам предыдущего.
По итогам 2024 года объем производства сои может составить 7 млн т. Еще 10 лет назад, по словам Патрушева, Россия производила 1,5 млн т сои. При этом предполагается снизить экспорт с 1,5 млн т в 2023 году до 1 млн т в 2024 году за счет наращивания объемов переработки в соевый шрот и соевое масло.
В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что с начала 2024 года экспорт сои составил более 660 тыс. т. Основной объем поставляется в Китай, а также в Казахстан и Белоруссия.
Экспорт гречихи в 2024 году значительно вырос, подтвердили в министерстве. «Кроме этого, из России экспортировали 80 тыс. т гречневой крупы. Непосредственно крупа экспортируется преимущественно в страны СНГ. В частности, это Узбекистан, Беларусь, Азербайджан, Грузия и Казахстан», — отметили в министерстве.
Эксклюзивный экспортер
Также в Минсельхозе заявили, что Россия обеспечивает более 70% мирового импортного спроса на гречиху, являясь доминирующим экспортером.
Россия — единственный поставщик гречихи для Китая с 2021 года. Объем экспорта агрокультуры в Поднебесную показывает рост, который за первые пять месяцев 2024 года составил 93,7 тыс. т — сравнении с 24,1 тыс. т за аналогичный период 2023 года, или $12,4 млн в денежном выражении.
Согласно прогнозу генерального директора агротрейдера «Землица» (входит в топ-20 крупнейших трейдеров, объем поставок зерновых до 150 тыс. т в год) Натальи Згурской, объем поставок в Китай кратно увеличится до уровня $100 млн к 2030 году.
По ее словам, востребованы российские зерновые и в Белоруссии, так как эта страна занимается дальнейшим экспортом продуктов питания и использует российские культуры как сырье.
Ряд экспертов отмечает снижение цен на гречневую крупу вследствие высоких урожаев последних лет.
— Розничные цены в середине октября 2024 года были на 7% ниже, чем год назад. Если рассматривать реальные цены, то есть цены с учетом общей инфляции, то сейчас гречневая крупа стоит на 30% ниже, чем в среднем за 5 предыдущих лет, — полагает д.э.н., ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.
Высокая востребованность
Главной надеждой отечественных экспортеров сои эксперты называют страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Так, в 2023 году стоимость экспорта сои и рапса в Китай превысила $1 млрд. По оценке Натальи Згурской, в этом году результаты будут не хуже из-за «хорошей урожайности».
Эксперт согласна с прогнозом правительства: по итогам текущего года увеличатся объемы производства и переработки сои. У отечественной сои очень хорошие перспективы в связи с ее высоким качеством и востребованностью на рынках сбыта, в особенности в Китае.
— При этом у дальневосточных производителей сои в связи с близостью к КНР есть логистическое преимущество. Для остальных аграриев необходимо продолжать развивать логистику в азиатском направлении, — говорит она.
По подсчетам ИПЭИ РАНХиГС, экспорт сои составляет в 1,4−1,5 млн т, масла и шрота — 750−800 тыс. т по каждому из продуктов. Основным покупателем соевых бобов является Китай. «Масло наряду с КНР активно поставляется в Индию и Северную Африку, шрот закупают Беларусь и Турция», — сообщил Терновский.
С переменным успехом
Наталья Згурская также напомнила, что на сою установлена высокая экспортная пошлина. Это государственная мера направлена на развитие внутренней переработки. «Агросектор делает шаги в этом направлении, не ограничиваясь только экспортом», — добавила она.
Отрасль переработки масличных культур не самая простая, и на ее развитие брошены немалые силы, утверждает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
— Так, в Касторенском районе Курской области в конце 2022 года открылся большой маслоэкстракционный завод стоимостью 35 млрд рублей. Предприятие, способное перерабатывать до 2 млн тонн сои и подсолнечника, удалось запустить, несмотря на то что ввод в эксплуатацию неоднократно отодвигался. Один из крупнейших заводов дал области 600 рабочих мест. Продукция востребована в том числе на рынках стран Северной Африки, — рассказала она изданию.
По словам эксперта, есть и провалившиеся проекты по переработке. Так, в марте 2024 года выставлено на торги большое адыгейское предприятие по переработке бобовых ООО «Ошер».
— Инвестиции в проект составили 1,4 млрд рублей, а стройка стартовала в 2018 году. Однако рыночная конъюнктура начала 2020-х сыграла не на руку руководству компании, которое допустило ряд управленческих ошибок. Несмотря на широкий рынок сбыта и востребованность продукции, росла кредиторская задолженность, которая и привела к банкротству, — пояснила аналитик.
Тем не менее, по оценке Косаревой, отрасль будет прирастать предприятиями ежегодно.
— Высокие пошлины и меры господдержки по импортозамещению стимулируют производителей выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью, нежели сырье, внутри страны. Например, в сентябре 2024 года анонсировано строительство предприятия по переработке сои в Амурской области с инвестициями в размере 6,5 млрд рублей, — сообщила Косарева.
Сопутствующая отрасль
Соя (точнее, соевый жмых и шрот) — это не только сырье для пищевой продукции, но и один из основных компонентов корма для сельскохозяйственных животных и птицы, рассказал изданию член Генерального совета, председатель комитета по АПК «Деловой России» Дмитрий Антонов.
— В сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023 года наблюдалось снижение цен на соевый шрот, что положительно повлияло на рост производства мяса птицы, — прокомментировал он.
По прогнозу эксперта, урожай сои в России в 2024 году побьет рекорд прошлого года и превысит 7 млн т (точнее можно сказать только после завершения уборочной кампании). По оценкам Минсельхоза, достижение показателей 7−8 млн т сои в год в ближайшие годы позволит России снизить импорт на 18% к уровню 2023 года, выйти на самообеспеченность и повысить экспортный потенциал.