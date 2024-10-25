По зернышку клюет: как изменилась структура российского зернового экспорта

Если в 2023 году объем экспорта гречихи составил 200 тыс. т, то в 2024 году — уже 300 тыс. т, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев в интервью «России-24». Основные покупатели продукции — Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Китай. С 2013 года производство гречихи увеличилось почти в два раза — с 800 тыс. т до 1,5 млн т. По его словам, урожайность в текущем году не уступит результатам предыдущего.