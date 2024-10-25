Одной из самых ярких аномалий 2024 года стал взлет акций Ашинского завода

После взлета в августе бумаги корректировались в течение нескольких дней, однако с начала сентября в акциях вновь начались покупки. Акционеры Ашинского метзавода на общем собрании 16 сентября одобрили дивиденды за первое полугодие 2024 года. В этот день бумаги подорожали на 9,66%, на следующий день выросли еще на 9,84% — до ₽203,6, на этом разгон акций и закончился. На максимуме рост котировок достигал 209% по сравнению с началом года (₽65,85).