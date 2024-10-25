Одной из самых ярких аномалий 2024 года стал взлет акций Ашинского завода

Ашинский метзавод (AMEZ) находится на 77-м месте по объемам торгов в ренкинге компаний РБК 100, однако динамика акций этой компании из третьего эшелона была одной из наиболее ярких. За последний год эти бумаги несколько раз обновляли исторический максимум, но в итоге растеряли весь прирост.
РБК выпустил флагманский ренкинг компаний РБК 100 на основе биржевых оборотов их акций за минувший год. Он охватывает 12 месяцев начиная с октября 2023 года по сентябрь 2024 года включительно.
Что произошло? Аномальные дивиденды
Компания, занимающаяся производством и продажей металлопроката и стальных заготовок, не выплачивала дивиденды владельцам своих акций более 20 лет. Однако 12 августа совет директоров российского металлурга неожиданно рекомендовал выплатить по итогам первого полугодия сразу ₽77 на акцию. На момент выхода новости доходность такой выплаты превышала 82%.
Общий размер выплаты дивидендов акционерам составил почти ₽38,4 млрд. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер назвал размер анонсированной выплаты аномальным. Он отмечал, что дивиденды окажутся в семь раз больше чистой прибыли компании за первое полугодие 2024 года (₽4,62 млрд).
Компания оставила без объяснений такой высокий размер дивидендов. Между тем неожиданное объявление породило множество предположений и слухов. Опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики, в частности, отмечали, что поскольку компания ранее длительное время не распределяла прибыль в качестве дивидендов, то она может их выплатить из нераспределенной прибыли прошлых лет.
Руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин обратил внимание, что в 2022 году у Ашинского метзавода изменилась структура акционеров. По его мнению, новые акционеры, вероятно, хотели получить дивиденды от металлургического предприятия.
Некоторые эксперты высказывали мнение, что выплата больших дивидендов может указывать на возможные планы компании провести делистинг с Мосбиржи.
Реакция рынка — резкий взлет и обвал котировок
После объявления дивидендов акции Ашинского метзавода на торгах 12 августа за минуту взлетели на 22%, до ₽113,04. Мосбиржа провела дискретный аукцион по бумагам. Бурный рост котировок продолжался несколько дней подряд, и к 22 августа бумаги подорожали более чем на 100% по сравнению с ценой закрытия последнего торгового дня перед анонсом дивидендов — до ₽185,6 за акцию.
После взлета в августе бумаги корректировались в течение нескольких дней, однако с начала сентября в акциях вновь начались покупки. Акционеры Ашинского метзавода на общем собрании 16 сентября одобрили дивиденды за первое полугодие 2024 года. В этот день бумаги подорожали на 9,66%, на следующий день выросли еще на 9,84% — до ₽203,6, на этом разгон акций и закончился. На максимуме рост котировок достигал 209% по сравнению с началом года (₽65,85).
После подъема до нового рекордного уровня в сентябре бумаги начали корректироваться. В последний день покупки акций под дивиденды, 26 сентября, бумаги Ашинского метзавода закрылись по цене ₽157,3. На следующий день дивидендный гэп обвалил акции компании, падение котировок достигало 50%. Из-за аномального падения цены акций Московская биржа снова объявляла дискретный аукцион по бумагам. К концу октября акции АМЗ растеряли почти весь рост за последний год. На торгах 24 октября они торговались на уровне ₽80,58 (-2,92%).
По мнению аналитика «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, в будущем таких щедрых дивидендных выплат от компании АМЗ ждать не приходится и вероятность закрытия дивгэпа в принципе низкая. Размер выплат Ашинского метзавода был аномально большим и сопоставим с размером чистых активов корпорации, сообщил эксперт.
Ашинский металлургический завод производит металлический прокат, ленты из сталей и сплавов, металлические порошки, отливки, магнитопроводы, товары народного потребления и прочие изделия. Продукция завода поставляется на предприятия оборонного комплекса, атомной, авиационной и космической промышленности.