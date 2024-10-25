Набиуллина рассказала о взаимодействии ЦБ и правительства

«У нас взаимодействие с правительством очень конструктивное. Мы обмениваемся взглядами на развитие экономики, конечно, в форме рабочих совещаний, объясняем логику наших действий. Мне кажется, мы слышим друг друга. Во всяком случае система координат друг друга нам понятна. Конечно, мы обсуждаем и текущую ситуацию, и прогнозы. Когда-то и оценка текущих ситуаций, и прогноза могут быть очень близки, а когда-то могут быть различия. Это естественный процесс», — сказала она.