Московский суд наложил арест на 50% акций Петербургского нефтетерминала

Савеловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и наложил арест на 4 538 обыкновенных акций Петербургского нефтяного терминала (АО «ПНТ»), принадлежащих Елене Васильевой. Ее право голоса на акционерных собраниях общества также было ограничено, наложен запрет на использование акций и передача их третьим лицам, следует из решения суда, с которым ознакомился РБК.
В Савеловском суде РБК подтвердили, что ходатайство следователя было удовлетворено.
Арест был наложен в рамках расследуемого в Москве уголовного дела о мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК).
В совет директоров терминала также входят братья Михаил и Евгений Скигины, владеющие 50% акций терминала после смерти их отца, основателя ПНТ иДмитрия Скигина. Скигин-старший умер в 2003 году от онкологического заболевания.
Между ними и Васильевой продолжается корпоративный конфликт. В Арбитражном суде Санкт-Петербурга сейчас идут сразу несколько судебных разбирательств между ПНТ и братьями Скигиными. После передачи Сергеем Васильевым акций в дар жене Елене в конце 2022-го Скигины лишились управления терминалом.
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