Московский суд наложил арест на 50% акций Петербургского нефтетерминала

Савеловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и наложил арест на 4 538 обыкновенных акций Петербургского нефтяного терминала (АО «ПНТ»), принадлежащих Елене Васильевой. Ее право голоса на акционерных собраниях общества также было ограничено, наложен запрет на использование акций и передача их третьим лицам, следует из решения суда, с которым ознакомился РБК.