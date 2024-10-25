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Московский суд наложил арест на 50% акций Петербургского нефтетерминала

Суд в Москве наложил арест на 50% акций Петербургского нефтяного терминала, принадлежащие Елене Васильевой.

Источник: РИА "Новости"

Савеловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и наложил арест на 4 538 обыкновенных акций Петербургского нефтяного терминала (АО «ПНТ»), принадлежащих Елене Васильевой. Ее право голоса на акционерных собраниях общества также было ограничено, наложен запрет на использование акций и передача их третьим лицам, следует из решения суда, с которым ознакомился РБК.

В Савеловском суде РБК подтвердили, что ходатайство следователя было удовлетворено.

Арест был наложен в рамках расследуемого в Москве уголовного дела о мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК).

В совет директоров терминала также входят братья Михаил и Евгений Скигины, владеющие 50% акций терминала после смерти их отца, основателя ПНТ иДмитрия Скигина. Скигин-старший умер в 2003 году от онкологического заболевания.

Между ними и Васильевой продолжается корпоративный конфликт. В Арбитражном суде Санкт-Петербурга сейчас идут сразу несколько судебных разбирательств между ПНТ и братьями Скигиными. После передачи Сергеем Васильевым акций в дар жене Елене в конце 2022-го Скигины лишились управления терминалом.

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