Минюст предложил платить алименты студентам очных отделений до 23 лет

Ранее, 27 июня, глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов рассказал в интервью «Известиям», что только за первые пять месяцев 2024 года у должников по алиментам взыскали 30,1 млрд рублей. Также он уточнил, что около 113 тыс. человек могут попасть в реестр алиментщиков после начала его работы в 2025 году.