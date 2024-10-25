Минюст предложил платить алименты студентам очных отделений до 23 лет

«Учитывая уровень учебной нагрузки, многие совершеннолетние трудоспособные дети не могут осуществлять трудовую деятельность без ущерба для освоения образовательных программ. В связи с этим предусматривается возможность получения алиментов совершеннолетними детьми до 23 лет, если они проходят очное обучение в образовательной организации», — объяснили в Минюсте.
Помимо этого, министерство предлагает разрешить получение алиментов для совершеннолетних выпускников школ до 1 сентября года завершения обучения, если они еще не достигли 19 лет.
Законопроект предполагает внесение изменений в Семейный кодекс и закон об исполнительном производстве. Кроме того, Минюст предлагает установить административную ответственность за неуплату алиментов без уважительных причин и уголовную — за неоднократное нарушение данной нормы.
Ранее, 27 июня, глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов рассказал в интервью «Известиям», что только за первые пять месяцев 2024 года у должников по алиментам взыскали 30,1 млрд рублей. Также он уточнил, что около 113 тыс. человек могут попасть в реестр алиментщиков после начала его работы в 2025 году.