Минприроды ограничило ввоз кондиционеров и холодильников

Представитель ДНС Юлия Волгова также назвала решение Минприроды неожиданным. По ее словам, изменение коснется почти всего ассортимента ввозимых компанией кондиционеров, поскольку во всех из них используются хладагенты в виде смеси веществ. Необходимость лицензирования такой продукции потребует большего времени, утверждает она. В компании также не исключили, что изменения отразятся на стоимости продукции для конечного покупателя из-за стоимости лицензирования и необходимости хранения техники на складах таможни, — поскольку разъяснения Минприроды уже вступили в силу, Федеральная таможенная служба может прекратить пропускать кондиционеры до предъявления лицензии. «Мы видим эту проблему и прогнозируем определенные риски. Лицензия — это достаточно долгий документ, который оформляется порядка 70−90 дней. Сейчас начинается сезон завоза климатической техники, он длится по февраль включительно, но мы стараемся заблаговременно осуществлять завоз», — поделился представитель ДНС. На сколько могут вырасти цены, она прогнозировать не стала.