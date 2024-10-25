Минприроды ограничило ввоз кондиционеров и холодильников

Участники рынка электроники и бытовой техники предупредили о возможных проблемах с поставками кондиционеров и холодильников. Причиной стали новые требования Минприроды к ввозу продукции с хладагентами (или холодильные агенты). Они используются в кондиционерах и холодильном оборудовании и представляют собой фреон или смесь других газов с определенными характеристиками. Этот компонент отвечает за охлаждение воздуха, обеспечивая поддержание оптимального температурного режима.
«Таким образом Минприроды неожиданно для рынка изменило правила ввоза продукции и распространило разрешительный порядок ввоза на значительное количество товаров, ввоз которых раньше не ограничивался. Если ранее 10% кондиционеров подпадало под лицензию, то после опубликования позиции Минприроды лицензию следует оформлять на 90% таких устройств», — объясняет представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).
Аналогичная ситуация, по его утверждению, складывается и на рынке промышленного холодильного оборудования: под ограничение попал фреон 410, доля оборудования, использующего который, сегодня составляет до 50%.
В пресс-службе Минприроды перенаправили вопросы в Минпромторг. В Минпромторге сообщили РБК, что министерство «проводит консультации с коллегами из Минприроды России по дальнейшему алгоритму работы, в том числе с учетом озвученных озабоченностей со стороны делового сообщества», добавив, что порядок получения лицензии Минпромторга не изменился.
В чем риски изменений
До недавнего времени лицензию на ввоз холодильников или кондиционеров необходимо было получать только в случае, если в качестве хладагента в них содержалось моновещество из установленного списка. На ввоз продукции со смесью веществ разрешение не требовалась, объясняют в «Марвел-Дистрибуции», одном из крупнейших поставщиков бытовой техники. Теперь по решению Минприроды лицензию необходимо получать на оборудование и с моновеществом, и со смесями.
«Решение уже вступило в силу, поэтому уже сейчас без лицензии нельзя ввозить в Россию холодильники и кондиционеры, заправленные такими хладагентами, как R404A, R406A, R410A. Для свободного ввоза остаются изделия, заправленные хладагентами, не включенными в списки Минприроды, например R600 (n-бутан), R600А (изобутан), R290 (пропан). Мы ожидаем, что в ближайшее время количество поданных заявок на лицензирование серьезно возрастет. Их оформление со всеми лабораторными заключениями занимает три-четыре месяца», — прокомментировали в «Марвел-Дистрибуции».
«Изменения принципов действия разрешительного порядка без переходного периода, необходимого для подготовки к ним бизнеса, повлечет за собой значительные финансовые потери российских импортеров, связанные как с дополнительными расходами на оформление лицензии, хранение уже отправленных партий на складах в ожидании получения лицензии, так и с упущенной выгодой за реализацию продукции, — указывают в РАТЭК. — Увеличение сроков таможенного оформления приведет к тому, что товар не успеет попасть в реализацию в необходимый сезонный период, поскольку стоимость и сроки оформления лицензии не были учтены и заложены в себестоимость продукции при оформлении заказов».
Там также отмечают, что стоимость лицензии по одному коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, по одному контракту, одной стране экспорта и одному веществу из соответствующего списка хладагентов составляет около 200 тыс. руб. без учета затрат на подготовку документов. Так как в контракт на поставку кондиционеров входят как кондиционеры в сборке, так и внешние блоки («части»), и в кондиционере используется фреон 410, состоящий из двух веществ из списка (ГФУ 32 и ГФУ 125), для ввоза партии кондиционеров потребуется получение четырех лицензий, общая стоимость которых без учета затрат на подготовку документов составит 800 тыс. руб.
При этом в «Марвел-Дистрибуции» отметили, что крупные дистрибьюторы ввозят бытовую технику большими партиями, поэтому стоимость дополнительного лицензирования не окажет существенного влияния на цену товара для конечного потребителя. «Что касается нас, то мы своевременно оформили необходимые лицензии, чтобы избежать задержки с поставками в высокий сезон», — заявили в компании.
В РАТЭК сообщили РБК о намерении обратиться в госорганы для «скорейшего разрешения этой проблемы».
Представитель ДНС Юлия Волгова также назвала решение Минприроды неожиданным. По ее словам, изменение коснется почти всего ассортимента ввозимых компанией кондиционеров, поскольку во всех из них используются хладагенты в виде смеси веществ. Необходимость лицензирования такой продукции потребует большего времени, утверждает она. В компании также не исключили, что изменения отразятся на стоимости продукции для конечного покупателя из-за стоимости лицензирования и необходимости хранения техники на складах таможни, — поскольку разъяснения Минприроды уже вступили в силу, Федеральная таможенная служба может прекратить пропускать кондиционеры до предъявления лицензии. «Мы видим эту проблему и прогнозируем определенные риски. Лицензия — это достаточно долгий документ, который оформляется порядка 70−90 дней. Сейчас начинается сезон завоза климатической техники, он длится по февраль включительно, но мы стараемся заблаговременно осуществлять завоз», — поделился представитель ДНС. На сколько могут вырасти цены, она прогнозировать не стала.
В OCS Distribution сообщили РБК, что в поставляемой компанией продукции используется разрешенный хладагент R600a (изобутан), который не подпадает под нововведение Минприроды.
По данным «М. Видео-Эльдорадо», спрос на кондиционеры в первом полугодии 2024 года вырос на 43% в штуках и на 51% в денежном выражении по сравнению с январем—июнем годом ранее. При этом в июле рост спроса год к году был на уровне 150%. В топ-5 брендов в штучном и денежном выражении за первую половину июля 2024 года вошли такие бренды, как Haier, Rapid, Carrera, Electrolux и TCL. В первом квартале рост спроса на кондиционеры на рынке России вырос на 58,5% в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — на 80 тыс. штук. В денежном выражении — на 2,2 млрд руб.
За шесть месяцев нынешнего года россияне приобрели холодильников на сумму 61 млрд руб., что на 11,6% больше, чем в 2023 году, следует из данных компании. В топ-5 марок в денежном и штучном выражении входят Haier, Indesit, Beko, Gorenje и белорусская марка «Атлант».
Почему изменился порядок ввоза
В 1987 году в соответствии с Программой ООН по окружающей среде начал действовать «Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой». По нему производители должны постепенно уменьшать производство и использование хлорфторуглеродов. В качестве альтернативы были разработаны новые хладагенты, например популярные сегодня смеси R407 C и R410A, которые не содержат хлора и не разрушают озоновый слой.
Россия ратифицировала поправку к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, в 2020 году и обязалась сократить объемы потребления гидрофторуглеродов, которые обладают высокими значениями потенциала глобального потепления, с 2020 года на 5%, с 2025 года на 35%, с 2036 года на 85%.
Для обеспечения контроля за ввозом этой продукции с апреля 2021 года компании, которые импортируют гидрофторуглероды в страны ЕАЭС, включая Россию, должны получать специальные разрешения. В России такие разрешения выдает Минпромторг на основании заключения Росприроднадзора, подконтрольного Минприроды. Ограничения также распространяются на оборудование, в котором используются такие хладагенты, включая холодильники и кондиционеры.