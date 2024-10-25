Ключевая ставка ЦБ, дивиденды ЛУКОЙЛа и «Хэдхантера»: дайджест

«Надо иметь в виду, что ЦБ РФ все еще намерен добиться снижения инфляции до 4,0−4,5% в следующем году. Для того чтобы этого достичь, учитывая уже заложенные повышения различных регулируемых тарифов в 2025 году примерно на 10%, потребуются серьезные усилия. Учитывая, что монетарная политика действует с лагами в несколько месяцев или даже кварталов, действовать нужно уже в этом году», — пояснили аналитики.