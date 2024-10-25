Ключевая ставка ЦБ, дивиденды ЛУКОЙЛа и «Хэдхантера»: дайджест

Ключевая ставка ЦБ
В пятницу, 25 октября, ЦБ в 13:30 мск объявит решение по ставке, а также представит обновленные макропрогнозы. В 15:00 мск начнется пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания.
24 из 30 экспертов, опрошенных РБК в конце прошлой недели, ожидали повышение до 20%. Еще шестеро считали, что ЦБ поднимет ставку сразу до 21%, при этом некоторые экономисты допускали альтернативный сценарий со ставкой в 22%.
Консенсус-прогноз долгое время показывал, что ставка будет повышена на 1 п.п., до 20%, но в последнее время все больше аналитиков и комментаторов пересмотрели прогнозы в сторону повышения до 21%, отметил утром 25 октября директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян. Брокер также пересмотрел прогноз в сторону повышения ставки до 21%.
«Ужесточение денежно-кредитной политики Банка России пока не принесло существенных результатов (кроме, возможно, увеличения коротких депозитов населения в банках). Экономика растет, кредитование увеличивается и ценовое давление сохраняется несмотря на то, что в среднем в 2024 году ключевая ставка оставалась на уровне 17%», — пояснил Оганисян.
Аналитики проекта «Мои Инвестиции» также полагают, что повышение до 20% было гарантировано еще по итогам прошлого заседания, а последние данные, показавшие усиление инфляционного давления и отсутствие достаточного замедления роста кредитования, требуют более жесткой реакции.
«Надо иметь в виду, что ЦБ РФ все еще намерен добиться снижения инфляции до 4,0−4,5% в следующем году. Для того чтобы этого достичь, учитывая уже заложенные повышения различных регулируемых тарифов в 2025 году примерно на 10%, потребуются серьезные усилия. Учитывая, что монетарная политика действует с лагами в несколько месяцев или даже кварталов, действовать нужно уже в этом году», — пояснили аналитики.
Поэтому они ожидают, что ЦБ повысит ставку до 20% одновременно с очень жестким сигналом либо, что кажется им более вероятным, повысит ставку до 21% с умеренно жестким сигналом.
«На наш взгляд, есть существенная вероятность того, что к концу года ставка будет выше 21%, чего рынки сейчас совсем не ждут», — предупредили в «Моих Инвестициях».
По мнению руководителя направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василия Карпунина, при повышении ставки до 20% рынок акций может отреагировать умеренно позитивно, так как оно уже заложено в цены. При росте ставки до 21% реакция индекса Мосбиржи будет, скорее, негативной, а облигации, в основном короткие и средние выпуски, снизятся.
«Тактически сейчас не исключается аналог 13 сентября — на заседании ЦБ в начале осени был локальный пролив и сильный выкуп рынка, а спустя две недели индекс Мосбиржи уже был на 12% выше», — напомнил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. В брокерской компании считают, что ставка, скорее всего, поднимется до 20%.
«При любом решении ЦБ негативно смотрим на акции компаний с высоким долгом», — отметил Карпунин. В «Альфа-Инвестициях» ожидают, что в обновленном макропрогнозе ЦБ существенно увеличит размер диапазона средней ключевой ставки на 2025 год (сейчас 14−16%). Карпунин предупредил, что это будет сигнал о длительном сохранении высоких ставок, что крайне негативно для перегруженных долгом компаний («Сегежи», «М. Видео», ВК, МТС, АФК «Система», ТМК и других).
Дивиденды ЛУКОЙЛа
В пятницу также запланировано заседание совета директоров ЛУКОЙЛа, среди вопросов на повестке — промежуточные дивиденды за девять месяцев 2024 года. В ПСБ ранее указывали, что по факту дивиденды будут рассчитываться по результатам первого полугодия.
Общий объем дивидендных выплат за 2023 год составил ₽945 на акцию. Компания выплатила промежуточные дивиденды в размере ₽447 на акцию и финальные дивиденды ₽498 на акцию.
Аналитики, с чьими прогнозами ознакомились «РБК Инвестиции», ожидают промежуточные дивиденды за 2024 год в диапазоне от ₽450 до ₽575 на акцию. По ценам закрытия торгов 24 октября это дает дивдоходности от 6,5% до 8,3%.
Помимо разных оценок по самому скорректированному свободному денежному потоку, который влияет на размер дивидендов, эксперты расходятся во мнении относительно того, какую его долю ЛУКОЙЛ может направить на дивиденды. В дивидендной политике целевой коэффициент установлен на уровне не менее 100%, но за прошлый год ЛУКОЙЛ направил на выплаты акционерам 75% FCF.
«Потенциальный уровень промежуточных дивидендов ЛУКОЙЛа, скорее всего, будет более чем в два раза ниже ключевой процентной ставки, что ограничивает позитивный эффект выплат на акции, но все же добавляет компании инвестиционной привлекательности», — считает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова.
По ее мнению, фундаментально котировкам для продолжения подъема, вероятно, понадобится рост российского рынка в целом, стабильные цены на нефть и отсутствие разочарований в отношении дивидендов.
Дивиденды «Хэдхантера»
Совет директоров «Хэдхантера» в пятницу примет решение по дивидендам. Менеджмент компании оценивал размер потенциальных спецдивидендов после завершения процедуры редомициляции в размере ₽32−35 млрд. Это составит около 90% ожидаемой денежной позиции на конец 2024 года. В дальнейшем, по заявлению руководства компании, «Хэдхантер» планирует выплачивать дивиденды на уровне 75% от годовой скорректированной чистой прибыли.
Исходя из общего количества акций по завершении редомициляции, аналитики «Альфа-Инвестиций» оценили размер дивидендов на уровне от ₽640 до ₽700 на акцию, что соответствует дивдоходности 15,3−16,7% по цене закрытия торгов 24 октября.
Эксперты отметили, что с конца сентября — после возобновления торгов акциями после редомициляции — котировки «Хэдхантера» умеренно снижались. Однако после выхода новости о проведении совета директоров и ожиданиях высоких выплат перешли к росту. Аналитики считают, что после объявления спецдивиденда бумаги могут продолжить расти.
Аналогичную оценку дивиденда в ₽640−700 дает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. При этом, по его мнению, есть вероятность фиксации прибыли по этой бумаге.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» сохраняют позитивный взгляд на бумаги компании на горизонте 12 месяцев. Они отмечают, что у акций привлекательная оценка по мультипликатору P/E (цена/прибыль) на прогнозный 2024 год — на уровне 9x. Среди позитивных факторов аналитики называют перспективы роста бизнеса, высокую дивдоходность и проходящий выкуп акций.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽95,75, продать — по ₽93,5;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽95,77, продать — по ₽94,71.
Самые дешевые евро:
- Быстробанк (ст. м. Сухаревская): купить евро можно по ₽104,45, продать — по ₽103;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽104,65, продать — по ₽103,4.
Самые дешевые юани:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14, продать — по ₽13,75;
- Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,2, продать — по ₽13,7.
Другие важные события
Ежегодное заседание МВФ и Всемирного банка с 21 по 26 октября.
Германия: индекс экономических ожиданий и индекс делового климата IFO в октябре — 11:00 мск.
США: заказы на товары длительного пользования в сентябре —15:30 мск.
США: индекс потребительских инфляционных ожиданий Университета Мичигана в октябре — 17:00 мск.
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2718,42 (-0,6%).
Индекс РТС: 885,22 (-0,71%).
S&P 500: 5809,90 (+0,21%).
Dow Jones Industrial Average: 42 374,36 (-0,33%).
NASDAQ Composite: 18 415,49 (+0,76%).