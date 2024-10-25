Индия увеличила импорт нефтепродуктов из России

Индия в августе этого года нарастила покупки нефтепродуктов у России в 1,4 раза по сравнению с июлем — до 129,9 миллиона долларов.
В результате Россия вернула себе первое место в индийском импорте нефтепродуктов, которое потеряла в июне на фоне снижения поставок. Кроме РФ, в топ-5 вошли Южная Корея (86,7 миллиона долларов), ОАЭ (86,1 миллиона), Малайзия (54,5 миллиона) и Сингапур (43,6 миллиона).
Рост последовал за двумя месяцами снижения поставок из РФ: в июле они уменьшились до 95,4 миллиона долларов, а в июне — до 240 миллионов после майских 342,2 миллиона.
При этом в годовом выражении объем поставок в августе уменьшился более чем в четыре раза (с 579,4 миллиона долларов).
Больше всего в августе Нью-Дели закупал у Москвы лигроин (тяжелый бензин) — почти на 119 миллионов долларов, а также гидравлические масла — на 9,3 миллиона долларов и смазочные масла — на 1,1 миллиона.
Всего по итогам восьми месяцев Индия приобрела у России нефтепродуктов на 1,8 миллиарда долларов — в 1,6 раза меньше, чем за январь-август 2023 года. А покупки за весь прошлый год составили 4,5 миллиарда долларов.