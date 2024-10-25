Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов после нового рекорда по ставке ЦБ

Российский рынок акций отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку до 21% падением. Если по состоянию на 13:29 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 2729,76 пункта, то на 13:30 мск бенчмарк упал на 1,03%.
В последующие минуты индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов. В 13:33 мск индекс Мосбиржи упал до 1,8% к закрытию предыдущего дня, до 2669,75 пункта.
Одновременно с этим индекс РТС упал до 879,82 пункта, в то время как до объявления находился на уровне 888,91 пункта (-1,03% за минуту).
На плановом заседании в пятницу, 25 сентября, совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 21% годовых, что стало новым историческим максимумом. Все участники консенсус-прогноза РБК — 30 из 30 аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний — ожидали, что регулятор повысит ставку.
ЦБ поднял ставку выше кризисного уровня 2022 года.
При этом только шесть участников консенсус-прогноза посчитали, что ЦБ выберет шаг в 200 б.п. и повысит ставку сразу до 21%. Повышение ставки на 100 б.п. прогнозировали 24 из 30 экспертов.
Что будет с рынком акций.
Аналитики ИК «Велес Капитал» считают, что инвесторам стоит опасаться движения индекса Мосбиржи ниже уровней поддержки в районе 2720 пунктов и 2680 пунктов: при медвежьем сценарии индикатор в ближайшие недели может вернуться к сентябрьскому минимуму 2512 пунктов. Аналитики ранее прогнозировали, что такой сценарий будет актуален в случае явного сигнала ЦБ в пользу дальнейшего повышения процентных ставок. Однако при более оптимистичном исходе и надежде на смягчение позиции ЦБ можно ожидать роста индекса Мосбиржи в направлении 3000 пунктов.
При высокой ставке ЦБ стоит с осторожностью относиться к компаниям с высокой долговой нагрузкой и цикличным бизнесом, считает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.
«В разрезе секторов — это недвижимость, отдельные компании металлургического сектора и потребительского сектора. Предпочтение стоит отдавать компаниям с устойчивыми финансовыми показателями и подушкой ликвидности, а также тем, кто может при высоких ставках в экономике абсорбировать инфляционные издержки или перекладывать издержки на потребителей, например, ретейл, IT», — указал Рясков.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» ожидают начала цикла снижения процентных ставок со второго квартала 2025 года с последующим ростом российского рынка. «Текущая просадка, скорее всего, не продлится долго — уход нерезидентов ограничен октябрем, вероятность стабилизации ставки после октябрьского заседания очень высока — и рынок перейдет к росту, ускорения которого ждем в первом квартале 2025 года», — отмечают эксперты.
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