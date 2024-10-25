Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов после нового рекорда по ставке ЦБ

Аналитики ИК «Велес Капитал» считают, что инвесторам стоит опасаться движения индекса Мосбиржи ниже уровней поддержки в районе 2720 пунктов и 2680 пунктов: при медвежьем сценарии индикатор в ближайшие недели может вернуться к сентябрьскому минимуму 2512 пунктов. Аналитики ранее прогнозировали, что такой сценарий будет актуален в случае явного сигнала ЦБ в пользу дальнейшего повышения процентных ставок. Однако при более оптимистичном исходе и надежде на смягчение позиции ЦБ можно ожидать роста индекса Мосбиржи в направлении 3000 пунктов.