Индекс Мосбиржи полностью отыграл потери после повышения ставки до 21%

Индекс Мосбиржи (IMOEX) полностью отыграл снижение, которое наблюдалось после публикации решения Банка России по ставке. К 13:57 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,21% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и поднялся до 2751,23 пункта. В 13:29 мск, то есть до объявления решения ЦБ, индекс был на уровне 2729,76 пунктов.
Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 19 до 21% годовых, говорится в сообщении регулятора. Это третье повышение ключевой ставки российского ЦБ подряд, а 21% — ее максимальное значение за всю историю.
Решение по ставке было опубликовано в 13:30 мск. Повышение ставки до 21% привело к резкому падению индекса Мосбиржи. Если по состоянию на 13:29 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 2729,76 пункта, то на 13:30 мск бенчмарк упал до 2703,25 пункта (примерно на 1% за минуту).
Утром 25 октября эксперт «БКС Мир Инвестиций» не исключал повторения ситуации на рынке после предыдущего заседания ЦБ в сентябре. «Тактически сейчас не исключается аналог 13 сентября: на заседании ЦБ в начале осени был локальный пролив и сильный выкуп рынка, а спустя две недели индекс Мосбиржи уже был на 12% выше», — указывал Зельцер.
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