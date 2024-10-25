Индекс Мосбиржи полностью отыграл потери после повышения ставки до 21%

Утром 25 октября эксперт «БКС Мир Инвестиций» не исключал повторения ситуации на рынке после предыдущего заседания ЦБ в сентябре. «Тактически сейчас не исключается аналог 13 сентября: на заседании ЦБ в начале осени был локальный пролив и сильный выкуп рынка, а спустя две недели индекс Мосбиржи уже был на 12% выше», — указывал Зельцер.