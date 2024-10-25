Импорт Индией древесины из России в августе достиг трехлетних максимумов

Так, в августе этого года импорт Индией древесины и изделий из нее достиг 3,6 миллиона долларов, что стало максимальным месячным объемом покупок с июня 2021 года. При этом за месяц импорт увеличился более чем на 10%, а за год, по сравнению с прошлым августом, — вырос вдвое.