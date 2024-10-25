Импорт Индией древесины из России в августе достиг трехлетних максимумов

Так, в августе этого года импорт Индией древесины и изделий из нее достиг 3,6 миллиона долларов, что стало максимальным месячным объемом покупок с июня 2021 года. При этом за месяц импорт увеличился более чем на 10%, а за год, по сравнению с прошлым августом, — вырос вдвое.
Самыми востребованными товарами стали клееная фанера, которой в августе индусы приобрели у РФ на 1,5 миллиона долларов, и лесоматериалы толщиной более 6 миллиметров — на 1,4 миллиона долларов. Также импортировались пиломатериалы (620 тысячи долларов) и деревянные столовые и кухонные принадлежности (80 тысяч долларов).
При этом суммарно за первые восемь месяцев 2024 года Россия уже поставила Индии древесины на 21,8 миллиона долларов, что на 15% больше, чем за весь 2023 год, и вдвое больше января-августа прошлого года.
Больше всего за этот период Индия покупала у России пиломатериалы (7,6 миллиона долларов), лесоматериалы толщиной более 6 миллиметров (6,9 миллиона), клееную фанеру (6,24 миллиона), а также деревянную посуду (670 тысяч долларов), палочки для спичек (210 тысяч) и древесно-стружечные плиты (160 тысяч).
Россия в августе поднялась на девятнадцатое место в индийском импорте древесины и товаров из нее. В топ-3 вошли Австралия (19,5 миллиона долларов), Индонезия (17,2 миллиона) и Малайзия (16,6 миллиона).