Илон Маск заработал $33,5 млрд за день из-за рекордного роста акций Tesla

Во время вебинара после отчета о прибыли Tesla Маск отметил, что будет добиваться одобрения беспилотных автомобилей в США на федеральном уровне, если займет какую-либо должность в администрации Трампа. Tesla делает ставку на беспилотные автомобили как ключевую область роста. Маск заявил, что ожидает запуска производства роботакси Cybercab в 2026 году и планирует производить от 2 до 4 млн единиц в год.