Илон Маск заработал $33,5 млрд за день из-за рекордного роста акций Tesla

В четверг, 24 октября, котировки Tesla продемонстрировали наибольший рост за 11 лет, что позволило Илону Маску за один день увеличить свое состояние сразу на $33,5 млрд. Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, основатель Space X, Tesla и владелец социальной сети X находится на первом месте в списке богатейших людей мира. По итогам 24 октября его состояние оценивалось Bloomberg в $270 млрд (прирост на 14% за день).
Акции производителя электромобилей Tesla (TSLA) по итогам основной торговой сессии на бирже NASDAQ 24 октября подорожали на 21,92%, до $260,48 за акцию. Этот прирост в котировках компании стал рекордным за последние 11 лет.
В ходе торгов на премаркете 25 октября к 11:58 мск цена бумаг Tesla скорректировалась до $254,84 (минус 2,17% к цене закрытия предыдущего дня).
Топ-3 богатейших людей мира по состоянию на 25 октября выглядит следующим образом:
- Владелец Tesla и X Илон Маск ($270 млрд);
- Основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос ($209 млрд);
- Руководитель корпорации Meta (ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг ($201 млрд).
Согласно данным Bloomberg, около 75% состояния Маска составляют акции и опционы Tesla, а также значительные доли в SpaceX, социальной сети X и компании xAI, занимающейся искусственным интеллектом.
Акции Tesla взлетели после того, как компания опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2024 года. Автопроизводитель сообщил о крупнейшей прибыли за квартал с лета 2023 года ($2,2 млрд). В ходе звонка после публикации отчета Маск спрогнозировал рост продаж электромобилей Tesla на 20−30% в следующем году, а также сообщил, что продажи Tesla Cybertruck впервые за квартал начали приносить прибыль компании.
«Я предсказываю, что Tesla станет самой дорогой компанией в мире и, вероятно, с большим отрывом», — сказал Маск.
По итогам торгов 24 октября Tesla занимала 11-е место в рейтинге самых дорогих публичных компаний с рыночной стоимостью в $832,14 млрд.
Скачок котировок Tesla произошел после четырех последовательных кварталов разочаровывающих результатов для крупнейшего производителя электромобилей в мире, который столкнулся с замедлением потребительского спроса, отмечает Bloomberg.
В последние недели Маск также оказался в центре внимания из-за своей активной поддержки кандидата на президентских выборах от республиканцев Дональда Трампа. Трамп заявил, что если он будет переизбран на второй срок, то предложит Маску возглавить новое министерство по минимизации бюрократических барьеров.
Во время вебинара после отчета о прибыли Tesla Маск отметил, что будет добиваться одобрения беспилотных автомобилей в США на федеральном уровне, если займет какую-либо должность в администрации Трампа. Tesla делает ставку на беспилотные автомобили как ключевую область роста. Маск заявил, что ожидает запуска производства роботакси Cybercab в 2026 году и планирует производить от 2 до 4 млн единиц в год.