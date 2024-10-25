ГТЛК предложили наделить статусом института развития

С Бурмистровым согласна и Александра Галактионова из Sherpa Group. По ее мнению, ГТЛК уже выполняет функции института развития, так как реализует различные льготные программы с госучастием и участвует в реализации четырех национальных проектов («Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», «Безопасные качественные дороги», «Беспилотные авиационные системы» и «Цифровая экономика РФ»). «Официально закрепить за ГТЛК такой статус было бы логично с формальной точки зрения, так как структура институтов развития станет понятнее. Самой же компании этот статус вряд ли даст прямую выгоду, возможно, станет проще согласовывать дополнительные объемы финансирования и инициировать новые льготные программы. Но гарантий на получение допсредств сам по себе он не даст», — заключает Галактионова.