ГТЛК предложили наделить статусом института развития

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил наделить Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) статусом института развития. Об этом он заявил на форуме «Общественный транспорт — 2024».
«ГТЛК должна стать полноценным государственным институтом развития. Считаем целесообразным закрепить в нормативных документах статус ГТЛК как института развития транспортной отрасли», — сказал Шохин.
Де-факто ГТЛК уже является институтом развития, заявил РБК глава компании Евгений Дитрих. «ГТЛК имеет уникальную модель функционирования за счет охвата всех ключевых сегментов транспортной отрасли. Наша миссия в том, чтобы оказывать системную поддержку нуждающимся в прорывном развитии отраслям в условиях ограниченности бюджетов», — добавил он.
Как пояснил Евгений Дитрих, работает это следующим образом: ГТЛК инициирует или берет в работу стратегическую государственную задачу, структурирует проект и обеспечивает финансовое моделирование. В дальнейшем компания привлекает государственные инвестиции, в том числе льготное возвратное финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, для проектов ГТЛК используются средства региональных бюджетов, а для масштабирования проекта и сокращения финансовой нагрузки на бюджеты всех уровней часть инвестиций привлекается с рынка.
«Одна из ключевых функций ГТЛК как института развития — выступать базовым заказчиком транспорта. Разделение таким образом производителя, поставщика и оператора транспортных средств обеспечивает прозрачность на всех этапах и повышает качество продукции. Законодательное закрепление статуса “институт развития” за ГТЛК позволит обеспечить оперативное решение задач по модернизации транспорта и инфраструктуры в рамках новых национальных проектов посредством “одного окна”, — заключил Дитрих.
Как государственная лизинговая компания ГТЛК занимается поставками российской техники. Сейчас ее парк законтрактованной техники насчитывает 325 единиц воздушного флота (самолеты и вертолеты), 357 единиц морских и речных судов, около 100 тыс. вагонов, более 2,5 тыс. единиц беспилотных авиационных систем (БАС); парк автобусов, троллейбусов и трамваев, поставленных ГТЛК, к концу текущего года вырастет до 15 тыс. единиц.
Компания также реализует инвестиционные проекты с использованием средств ФНБ по поставке самолетов и вертолетов российским авиакомпаниям, в частности дальневосточной авиакомпании «Аврора». ГТЛК является базовым заказчиком гражданских беспилотников для государственных ведомств и заказчиком первых российских высокоскоростных поездов под ВСМ Москва — Санкт-Петербург.
Помимо этого, компания занималась привлечением инвесторов в строительство порта Лавна в Мурманской области, который призван стать одним из транспортных узлов на маршруте Северного морского пути (СМП). В Мурманске компания также займется созданием судоремонтного кластера на базе Мурманского морского рыбного порта (ММРП), национализированного в 2023 году.
Финансы ГТЛК.
В 2022 году компания зафиксировала максимальный в своей истории убыток (55,8 млрд руб.) на фоне санкций США, Евросоюза и Великобритании. Из-за них была остановлена деятельность международной лизинговой платформы GTLK Global, на которую приходилось до трети от совокупной выручки группы и активы в размере порядка $4,6 млрд. Но уже в 2023 году ГТЛК вновь вышла в прибыль, которая составила 113 млн руб. В первом полугодии 2024 года ГТЛК сократила чистую прибыль по РСБУ — с 15,9 млрд руб. до 102,8 млн руб.. Единственный акционер компании — РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.
По словам гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, речь идет об институционализировании того, что фактически уже есть. «Концептуально речь может идти о еще более глубокой встроенности в процессы стратегического развития отраслей. По большому счету статус института развития добавляет приоритетности с точки зрения деятельности компании», — отмечает эксперт.
При этом сейчас нет единой нормативно-правовой базы и унифицированных требований к организационно-правовым формам институтов развития, указал Бурмистров. Пока сложно сказать, получит ли ГТЛК новые преференции с новыми статусом, потому что «это настраивается индивидуально для каждого института развития».
С Бурмистровым согласна и Александра Галактионова из Sherpa Group. По ее мнению, ГТЛК уже выполняет функции института развития, так как реализует различные льготные программы с госучастием и участвует в реализации четырех национальных проектов («Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», «Безопасные качественные дороги», «Беспилотные авиационные системы» и «Цифровая экономика РФ»). «Официально закрепить за ГТЛК такой статус было бы логично с формальной точки зрения, так как структура институтов развития станет понятнее. Самой же компании этот статус вряд ли даст прямую выгоду, возможно, станет проще согласовывать дополнительные объемы финансирования и инициировать новые льготные программы. Но гарантий на получение допсредств сам по себе он не даст», — заключает Галактионова.