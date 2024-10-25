Греф словами «в палате все плохо» рассказал о блогерах

Люди, которые идут в блогеры, «ничего не умеют, кроме того, что болтать языком», при этом являются «одними из самых зарабатывающих», заявил глава «Сбера» Герман Греф. Об этом он сказал на VIII конференции «СберУниверситета», видеозапись опубликовал Frank Media.
«Если человек чего-то в жизни добился, он пойдет в блогеры? У него времени на это нет. А неудачники, которые ничего больше не умеют, кроме того, что болтать языком, они идут в блогеры. Я понимаю, что на себя навлек сейчас. У них времени больше, чем у меня. Но это же кошмар», — высказался Греф.
По мнению Грефа, блогеры зарабатывают «на миллионах людей, которые находятся в поиске, копируют какие-то совершенно несуразные практики, следуют каким-то совершенно немыслимым советам». Греф считает, что «это показывает температуру в палате» и «в палате все плохо, температура высокая».
Глава «Сбера» также считает, что есть выдающиеся ученые и «люди, которые действительно владеют предметом и могут помогать», но они чаще всего «менее активны» и у них «не столько этой глупой энергии».
За последние два года МВД завело уголовные дела о неуплате налогов против нескольких блогеров. В марте 2023 года дело об уклонении от уплаты налогов завели против блогера Лерчек Валерии Чекалиной. Также она проходила по делу об отмывании денег — 130 млн руб., на которые были куплены доллары США, оба дела закрыли. В начале октября ей вменили вывод 251 млн руб. по фальшивым документам и отправили под домашний арест. Еще один известный блогер, который попал под следствие, — Елена Блиновская. Ей вменяется уклонение от уплаты налогов, легализация доходов и неправомерный оборот платежей.