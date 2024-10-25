Греф словами «в палате все плохо» рассказал о блогерах

«Если человек чего-то в жизни добился, он пойдет в блогеры? У него времени на это нет. А неудачники, которые ничего больше не умеют, кроме того, что болтать языком, они идут в блогеры. Я понимаю, что на себя навлек сейчас. У них времени больше, чем у меня. Но это же кошмар», — высказался Греф.