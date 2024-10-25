Глава ФТС рассказал Путину об отчислениях ведомства в федеральный бюджет

«По итогам девяти месяцев ФТС России в бюджет перечислено 5 трлн 84 млрд рублей, что превышает показатель прошлого года на 11,5%», — сказал Пикалев.
Он добавил, что ФТС немного отстает от плана из-за возвратов по газу, нефти, нефтепродуктам и сбору курсовой пошлины, поэтому глава ведомства ожидает, что ФТС закончит 2024 год, исполнив 96−97% от плана отчислений в бюджет.
Глава государства, в свою очередь, поздравил всех сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником, который отмечается 25 октября.
Ранее, 18 июля, Пикалев рассказал на встрече с Путиным, что за первое полугодие 2024 года ФТС собрала 3,361 трлн рублей доходов. Это на 500 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года. Глава ведомства добавил, что цифровизация таможенной деятельности продолжается и перед ФТС стоит задача сократить время досмотра грузового транспорта на границе до 10 мин.
Из опубликованных в конце июня данных ФТС следует, что Россия после введения Западом санкций перенаправила свои товарные потоки в дружественные государства, и это позволило ей за два года с момента введения ограничений дополнительно заработать $30,9 млрд (5 трлн рублей). Кроме того, Россия стала поставлять минералы, металлы, древесину и другие товары в западные страны в меньших объемах.