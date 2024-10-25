Глава ФТС рассказал Путину об отчислениях ведомства в федеральный бюджет

Из опубликованных в конце июня данных ФТС следует, что Россия после введения Западом санкций перенаправила свои товарные потоки в дружественные государства, и это позволило ей за два года с момента введения ограничений дополнительно заработать $30,9 млрд (5 трлн рублей). Кроме того, Россия стала поставлять минералы, металлы, древесину и другие товары в западные страны в меньших объемах.