ФНС раскрыла регионы с наибольшей и наименьшей налоговой нагрузкой

На втором месте среди регионов с наименьшим уровнем налоговой нагрузки стал Чукотский автономный округ — по данным ФНС, там она составила 6,99% ВРП. Такой низкий показатель стал следствием отрицательного сальдо по НДС: как ранее писал РБК, оно складывается в ситуации, когда размер налога к вычету превышает размер налога к уплате. Так, величина отрицательного сальдо по НДС в регионе составила 14% ВРП, в то время как сборы по налогу на прибыль, НДФЛ и НДПИ были на уровне 9,6 и 4,3% соответственно.