ФНС раскрыла регионы с наибольшей и наименьшей налоговой нагрузкой

Налоговая нагрузка по регионам России у лидеров доходит до 57% к размеру региональной экономики, а наименьшая составляет 6% (разрыв более чем девятикратный). Это следует из аналитических данных Федеральной налоговой службы (ФНС).
По итогам 2023 года уровень налоговой нагрузки в среднем по России составил 25,7% суммарного валового регионального продукта (ВРП) — на 2 п.п. ниже, чем годом ранее, следует из данных ФНС. Суммарный ВРП регионов страны, как правило, меньше, чем ВВП этой страны. Согласно данным Минфина, налоговая нагрузка в целом на экономику России в 2023 году составила 30,7%.
ФНС рассчитывает уровень налоговой нагрузки на субъекты как отношение поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет (федеральный бюджет и бюджет региона) за 2023 год к валовому региональному продукту за 2022 год (более свежих данных по ВРП у Росстата нет). Данные приводятся без учета информации по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонским областям.
В зависимости от того, какие виды деятельности занимают основную долю в валовом региональном продукте, может отличаться уровень налоговой нагрузки от региона к региону, сообщили РБК в Минфине. Субъекты с низким налоговым бременем объединяет невысокий уровень экономического развития, регионы с высокой нагрузкой — сырьевая ориентация экономики, сказали опрошенные РБК эксперты.
Где самая высокая налоговая нагрузка
Наибольший уровень налогового бремени в 2023 году среди регионов России фиксировался в Ханты-Мансийском автономном округе — он составил 56,64% ВРП. В лидерах также оказались Республика Коми (52,15%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (46,79%). Во всех перечисленных субъектах основной вклад в уровень нагрузки внесли НДПИ, на него пришлось 36, 30 и 29% соответственно, и НДС — 7, 5 и 7% (НДПИ на нефть и газ и НДС зачисляются целиком в федеральный бюджет). Доля НДФЛ и налога на прибыль оказалась существенно ниже: не более 3,4 и 5% в каждом из перечисленных субъектов.
В топ-10 регионов с наибольшим уровнем налоговой нагрузки также вошел ряд субъектов Приволжского федерального округа — Оренбургская область (46,65%), Пермский край (46,35%), Самарская область (42,32%), Удмуртская Республика (41,27%). В них тоже основной вклад в уровень налогового бремени с большим отрывом внес НДПИ. Аналогичная ситуация наблюдается и в Томской области, где совокупная налоговая нагрузка составила 42,22%, из них на НДПИ пришелся 21,6%.
Исключением из этого тренда стали два региона, а именно Рязанская и Ленинградская области. Уровень налоговой нагрузки в них (34,4% и 33,57% соответственно) сформировался в основном за счет отчислений по другим налогам. Так, в Рязанской области драйвером стали сборы НДС (10,3%) и НДФЛ (4,9%), а в Ленинградской — налога на прибыль организаций (8,7%) и НДФЛ (4,6%), акцизы же принесли там 13,9% ВРП.
В Москве уровень налоговой нагрузки оказался близким к среднему значению по России и составил 24,2%. Чуть более 8% этого значения пришлось на налог на прибыль, по 6% — на НДФЛ и НДС, 4% — на НДПИ.
К субъектам с наибольшим уровнем налоговой нагрузки относятся преимущественно регионы с ярко выраженной добычей топливно-энергетических полезных ископаемых в структуре экономики, говорит заместитель директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. При этом из-за значительного вклада НДПИ большая часть собранных на этих территориях налогов направляется в федеральный бюджет, а меньшая, соответственно, в консолидированный бюджет субъекта. «Так, например, в ХМАО доля налогов, направляемая в консолидированный бюджет субъекта, составила 7,9% ВРП из показателя в 56,6%, в то время как доля налогов для федерального бюджета составила 48,7%, в Республике Коми — 10,8 и 41,4%, в ЯНАО — 7,5 и 39,3%», — указал он.
Где самая низкая налоговая нагрузка
Наименьший уровень налогового бремени среди субъектов фиксируется в Дагестане — в 2023 году он составил чуть более 6% ВРП. Самой заметной статьей налоговых поступлений в регионе стал НДФЛ — на него пришлось 2,4% ВРП. Для сравнения: вклад НДС составил 1,2%, налога на прибыль — 0,79%.
На втором месте среди регионов с наименьшим уровнем налоговой нагрузки стал Чукотский автономный округ — по данным ФНС, там она составила 6,99% ВРП. Такой низкий показатель стал следствием отрицательного сальдо по НДС: как ранее писал РБК, оно складывается в ситуации, когда размер налога к вычету превышает размер налога к уплате. Так, величина отрицательного сальдо по НДС в регионе составила 14% ВРП, в то время как сборы по налогу на прибыль, НДФЛ и НДПИ были на уровне 9,6 и 4,3% соответственно.
Дагестан — не единственный субъект Северо-Кавказского федерального округа, который попал в топ-10 регионов с минимальным налоговым бременем. Так, в Чеченской Республике фиксируется налоговая нагрузка на уровне 7,67% ВРП, в Ингушетии и Кабардино-Балкарии — по 9,07%. Основной вклад в нее вносит НДФЛ — по данным ФНС, в указанных регионах он составляет 4,5, 4,4 и 3,2% соответственно.
К регионам с самой скромной налоговой нагрузкой относительно ВРП также относятся Мурманская и Амурская области (9,8 и 10,26% соответственно), Республики Алтай, Тыва и Бурятия (10,99, 11,46 и 12,16%). При этом Алтай и Тыва считаются субъектами с низким уровнем экономического развития, для них действует индивидуальная программа развития, разработанная правительством.
Регионы с низким уровнем нагрузки объединяют невысокий уровень экономического развития, говорит младший директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Владислав Бухарский. «Для экономически отстающих регионов экономическая деятельность (в конечном итоге ВРП) в значительной степени поддерживается межбюджетными трансфертами из федерального бюджета, при этом зачастую в таких регионах повышен уровень теневой занятости или экономики, что влияет на занижение налоговых отчислений», — указал он.
Многие из перечисленных регионов стали лидерами и по размеру дотаций из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности. Так, Дагестан в 2023 году получил максимальный среди всех субъектов размер таких отчислений: субъекту было отведено около 86 млрд руб. Чеченской Республике из федерального бюджета перечислили 43 млрд руб. в виде дотаций на выравнивание, Бурятии — 25 млрд руб., Тыве — 20 млрд руб.
Роль дотаций на выравнивание
Дотации на выравнивание — инструмент, направленный в первую очередь на реализацию субъектом его расходных обязательств, указывает Цыпкин. «Уровень бюджетной обеспеченности субъекта рассчитывается исходя из его налогового потенциала и оценки расходов консолидированного бюджета по предоставлению одинакового объема бюджетных услуг в расчете на душу населения, определяемой с учетом объективных региональных факторов и условий», — отметил он.
В случае лишения региона таких дотаций есть высокая вероятность, что средств для реализации запланированных расходов ему будет недостаточно. «Экономическое развитие и самостоятельный поиск субъектом дополнительных источников доходов должны идти параллельно с представлением дотаций на выравнивание, в таком случае бюджетная обеспеченность будет постепенно увеличиваться, что в перспективе приведет к снижению объема дотаций», — считает он.
Счетная палата в недавнем докладе отмечала, что выравнивающие межбюджетные механизмы в целом могут снижать мотивацию регионов к выходу из числа получателей дотаций. «При этом инструменты нефинансовых мотивирующих факторов для регионов при их выходе из числа дотационных в настоящее время не развиты», — указывала она.
Получение дотаций не демотивирует регион наращивать свою налоговую базу, полагает Бухарский. По его словам, в методике распределения дотаций есть множество механизмов, которые «минимизируют подрывы стимулов» к ее развитию собственной налоговой базы. «Например, определение размера дотации на несколько лет вперед (регионы могут планировать собственное развитие), при этом в случае увеличения налоговой базы региона сокращение дотации на выравнивание происходит в меньшей степени. Кроме того, в методике учитываются не все налоговые поступления, поэтому, например, увеличение поступлений по упрощенной системе налогообложения не должно повлечь сокращение дотаций, а сектор МСП — это как раз важная сфера развития», — сказал эксперт.