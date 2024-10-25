ФАТФ не включила Россию в черный список

Как следует из текста заявления, черный список не бы расширен, в нем по-прежнему фигурируют три страны: Иран, КНДР и Мьянма.
Ранее издание Politico сообщало, что ФАТФ под давлением Киева, который с апреля 2022 года добивается этого решения, на состоявшейся на этой неделе пленарной сессии рассмотрит вопрос о включении России в черный список организации.
Черный список организации включает «страны и юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», — в отношении них ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры.