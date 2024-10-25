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ФАТФ не включила Россию в черный список

ПАРИЖ, 25 окт — РИА Новости. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) вновь не стала включать Россию в черный список, несмотря на давление со стороны Украины, следует из заявления организации по итогам пленарной сессии на этой неделе.

Источник: РИА "Новости"

Как следует из текста заявления, черный список не бы расширен, в нем по-прежнему фигурируют три страны: Иран, КНДР и Мьянма.

Ранее издание Politico сообщало, что ФАТФ под давлением Киева, который с апреля 2022 года добивается этого решения, на состоявшейся на этой неделе пленарной сессии рассмотрит вопрос о включении России в черный список организации.

Черный список организации включает «страны и юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», — в отношении них ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры.