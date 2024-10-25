Эксперты описали схемы поиска дропперов через игры и сайты знакомств

По словам аналитика угроз в дарквебе компании Positive Technologies Анастасии Чурсиной, усиление банковского контроля за мошенническими переводами сильно усложнило процесс вывода похищенных средств. Сначала это привело к снижению активности мошенников по поиску дропов, а затем к резкому росту, продолжает она: «В конце июля и августе количество сообщений, связанных с поиском дропов, уменьшилось на 30% в сравнении с предыдущими месяцами. Уменьшение спроса связано с тем, что переводы блокировались и у злоумышленников не было готового решения для этой проблемы. С начала сентября спрос резко стал повышаться и не только достиг предыдущих значений количества сообщений, которые были до ужесточения контроля за операциями, но и увеличился на 15%. Это говорит о том, что мошенники активно ищут дропов для компенсации потерь за предыдущие месяцы».