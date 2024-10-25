Эксперты описали схемы поиска дропперов через игры и сайты знакомств

Заработавшие с конца июля поправки в 161-ФЗ «О Национальной платежной системе» повлияли на активность мошенников по поиску дропов — злоумышленникам нужно все больше карт подставных банковских клиентов, а искать их они готовы даже в игровых чатах или на сайтах знакомств, рассказали РБК представители банков и компаний по информационной безопасности.
Кто такие дропперы
Дропы, или дропперы, — это банковские клиенты, которые оформляют карты не для личного использования, а для их передачи мошенникам. Злоумышленники переводят на них похищенные у банковских клиентов денежные средства. Дроппером можно стать по собственному желанию или по незнанию, под воздействием мошенников.
Согласно изменениям в 161-ФЗ, российские банки с 25 июля должны блокировать подозрительные переводы на два дня, если они совершаются на счет или устройство из базы ЦБ «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента». При этом если банк допустил проведение операции на счет из этой базы, то он должен будет вернуть клиенту украденные мошенниками деньги в полном объеме.
Как изменился спрос на дропов
«Изменения в 161-ФЗ осложняют жизнь мошенникам: им становится сложнее выводить деньги, потому что многие карты попадают под блокировку и приходится искать новые», — рассказал руководитель Центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов.
По словам аналитика угроз в дарквебе компании Positive Technologies Анастасии Чурсиной, усиление банковского контроля за мошенническими переводами сильно усложнило процесс вывода похищенных средств. Сначала это привело к снижению активности мошенников по поиску дропов, а затем к резкому росту, продолжает она: «В конце июля и августе количество сообщений, связанных с поиском дропов, уменьшилось на 30% в сравнении с предыдущими месяцами. Уменьшение спроса связано с тем, что переводы блокировались и у злоумышленников не было готового решения для этой проблемы. С начала сентября спрос резко стал повышаться и не только достиг предыдущих значений количества сообщений, которые были до ужесточения контроля за операциями, но и увеличился на 15%. Это говорит о том, что мошенники активно ищут дропов для компенсации потерь за предыдущие месяцы».
Произошли изменения и в портрете дропа, продолжает Замиралов: «Если раньше дропами становились люди низкого социального статуса, без определенного места жительства и работы, то сейчас зачастую дропами становятся молодые люди, в том числе студенты. Мошенники вербуют их в дропы, потому что они нуждаются в деньгах и меньше задумываются о последствиях». С начала 2024 года проявилась тенденция массовой регистрации дропперских карт на приезжих из стран СНГ, которые нередко предоставляют банкам ложные паспортные данные, добавляет специалист F.A.C.C.T. по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков.
До семи лет тюрьмы и штраф ₽1 млн: кто такой дроппер и как им не стать.
По данным «Сбера», в дропперство вовлечено порядка 2 млн россиян — это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Около 60% — молодые люди до 24 лет, для которых характерно стремление к легкому заработку, рассказал представитель кредитной организации. Спрос на дропов у мошенников остается стабильно высоким — потенциальных дропов продолжают заманивают новыми легендами, говорит начальника управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.
По словам представителя Сбербанка, средний срок «жизни карты» дропа снижается и сейчас он составляет порядка двух дней. Однако представитель банка «Зенит» подчеркивает, что обновление базы данных ЦБ хоть и участилось, но скорость ее пополнения по-прежнему не позволяет блокировать электронные средства платежа дропов в режиме реального времени.
Компания F.A.C.C.T. не видит изменения спроса на дропов в последние месяцы, но отмечает, что в начале 2024 года стоимость банковских карт, оформленных на подставных лиц, увеличилась на 50% — с 20 тыс. до 30 тыс. руб., рассказал Дудков.
Как мошенники привлекают дропов
Кроме того, что мошенники напрямую платят деньги за аренду банковской карты, они также идут на обман для получения реквизитов счета:
- ищут дропов через сайты знакомств, рассказал Замиралов: «Как правило, мошенники выбирают девушек с небольшим заработком и финансовыми проблемами. Дарят конфеты и цветы, а потом предлагают хорошие деньги за простую просьбу: перевести через свой счет деньги другу и маме нового знакомого, чтобы сэкономить на комиссии. После пары переводов “молодой человек” исчезает»;
- меняют карту на игровое «золото» и экипировку. Как правило, в этом случае жертвами становятся дети, продолжает Замиралов. «Мошенники списываются с ними в Steam и на других игровых платформах — предлагают обменять банковские реквизиты на редкие доспехи или эксклюзивное оружие в любимом шутере. Когда преступники получат нужные данные, они тянут время. Например, просят ребенка подождать с передачей игровой амуниции. Это нужно, чтобы вывести через новую карту украденные деньги. Когда мошенники это сделают, то перестанут выходить на связь», — рассказал он;
- еще одна схема — использование родственников дроппера. По словам Замиралова, иногда мошенникам достаточно завербовать одного человека, чтобы сразу получить несколько банковских счетов. «В некоторых регионах люди вместе со своей картой продают карты родственников, которые берут у них под разными предлогами. Подобное часто происходит в южных регионах страны», — привел он пример;
- также мошенники стали чаще использовать третье лицо в схеме вывода денег. Например, такое происходит при торговле криптовалютой. «Мошенник связывается с продавцом цифровой валюты под видом покупателя, договаривается о сделке и получает реквизиты для перевода. Преступник отправляет их жертве и под разными предлогами просит отправить туда деньги. Например, говорит, что это реквизиты безопасного счета, который позволит защитить деньги от кражи», — рассказал Замиралов;
- популярной также является схема дополнительного легкого заработка, говорит представитель Почта Банка: «Жертву находят через соцсети или объявления и предлагают дополнительный заработок. При этом называют условие — открыть карту и принести работодателю, например для нужд бухгалтерии. А далее сообщают, что вакансия закрылась по тем или иным причинам». Предложения о легком заработке зачастую рассчитаны на школьников и студентов, которые ищут легкий заработок и не вдаются в подробности предлагаемой работы, добавляет Дудков;
- недавно мошенники активизировали схему с обещаниями легкого заработка на маркетплейсах, говорит представитель Сбербанка. Сначала жертве предлагают оценить товары, за работу действительно платят небольшие деньги, а затем на определенном этапе под легендой получения якобы процентов от совершаемых другими людьми покупок на маркетплейсе жертву вовлекают в дропперство;
- мошенники оставляют сообщения о подработке в самых разных чатах — от домовых чатов до крупных отраслевых, насчитывающих тысячи человек, а также публикуют такие сообщения в комментариях к постам популярных блогеров, говорит коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.
Что грозит дропперам
Дропы в погоне за легким заработком забывают про высокие риски: начиная с попадания в черные списки банков и заканчивая соучастием в уголовном преступлении, предупреждает Ревякин: «Многие дропы рискуют и сами стать жертвой мошенников, которые могут оформить на них кредиты и оставить в долгах».
Дропперы несут уголовную ответственность за соучастие в преступлении вне зависимости от того, какая доля похищенных средств досталась лично им, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. В зависимости от конкретных обстоятельств наказание назначается индивидуально судом, добавил юрист. Если рассматривать мошенничество по ст. 159 УК, то по ней максимальное наказание — это лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.