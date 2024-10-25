ЦБ не наблюдает значительного замедления кредитной активности в России

Банк России с конца 2023 года сохранял ключевую ставку на уровне 16% годовых, а в июле этого года на фоне разогнавшейся инфляции повысил ее сразу на 2 процентных пункта — до 18% годовых, а в сентябре — еще на 1 процентный пункт, до 19%.