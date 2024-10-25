ЦБ не наблюдает значительного замедления кредитной активности в России

«Значительного замедления общекредитной активности пока не наблюдается. Высокий рост обусловлен прежде всего корпоративным сегментом. Эта часть рынка менее чувствительна к повышению ключевой ставки, поскольку значительная доля выдач приходится на льготные программы, проектное финансирование, а также на уже начатые инвестпроекты и проекты с господдержкой», — сказала Набиуллина.
Вместе с тем, спрос на кредиты на рыночных условиях ослабевает, добавила она.
Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 21% годовых.
Банк России с конца 2023 года сохранял ключевую ставку на уровне 16% годовых, а в июле этого года на фоне разогнавшейся инфляции повысил ее сразу на 2 процентных пункта — до 18% годовых, а в сентябре — еще на 1 процентный пункт, до 19%.