Брокеры направили в ЦБ предложения по привлечению инвесторов в фонды

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в Банк России комментарии к проекту основных направлений развития финансового рынка России на 2025 и 2026 годы, следует из сообщения на сайте организации.
Замечания НАУФОР учитывают требования указа президента РФ № 309 от 7 мая 2024 года, которым поставлена задача увеличения к 2030 году капитализации фондового рынка до 66% ВВП.
Предложения по ПИФам
Среди прочих предложений ассоциация подчеркнула важность паевых инвестиционных фондов (ПИФ) как одного из приоритетных инструментов для начала инвестирования на финансовом рынке розничными инвесторами. Для стимулирования привлекательности ПИФов НАУФОР выдвинула инциативы:
- увеличить до ₽1 млн размер инвестиционного налогового вычета по НДФЛ на средства, внесенные на ИИС, на которых учитываются только паи ОПИФ/БПИФ/ИПИФ;
- распространить налоговую льготу по долгосрочному владению (пять лет) на инвестиционные паи;
- расширить линейку активов ПИФов для неквалифицированных инвесторов за счет ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и иных активов (в том числе доли деривативов в ПИФах);
- расширить состав и структуру активов БПИФов для возможностей создания индексов;
- наделить статусом налогового агента конечного профучастника, на счете которого учитываются паи ПИФов, с последующей реализацией каскадного метода выплаты доходов по инвестиционным паям.
Ранее президент НАУФОР Алексей Тимофеев в кулуарах Московского финансового форума уже говорил «РБК Инвестициям» о возможности введения дополнительных льгот для ИИС, специализирующихся на ПИФах. «Возможно, нужны еще более убедительные льготы для таких ИИС, которые будут специализироваться по инвестициям в паевые фонды», — говорил он.
Что такое ИИС-ПИФ
ИИС-3, сочетающий в себе налоговые льготы предыдущих типов счетов — ИИС-1 и ИИС-2, заработал в России с 1 января 2024 года.
Также были приняты новые поправки, которые позволяют открыть ИИС-3 с помощью управляющей компании (УК) паевых инвестиционных фондов (ПИФ). УК могут открыть для клиентов счет, на котором можно учитывать паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением такой компании, и денежные средства, предоставляемые в оплату таких паев или полученные при их погашении.
Риторика о необходимости развития рынка коллективных инвестиций поддерживается также Банком России и Мосбиржей. Так, глава набсовета торговой площадки Сергей Швецов указывал, что для развития российского фондового рынка необходимо стимулировать именно эту форму вложений.
В сентябре 2024 года Московская биржа впервые назвала биржевые фонды самым востребованным инструментом среди инвесторов. Практически половина объема инвестиций (₽70 млрд) в сентябре пришлась на паевые инвестиционные фонды.
В интервью «Интерфаксу» заместитель председателя Банка России Филипп Габуния отметил, что, по данным ЦБ, часть дивидендных выплат направляется инвесторами в инструменты фондового рынка (как правило, в фонды денежного рынка). Кроме того, не более 10% денежных средств частных инвесторов во втором квартале 2024 года перетекли из акций в ОФЗ, корпоративные облигации и БПИФы. Преимущественно источниками нетто-покупок облигаций и БПИФов частными инвесторами были «новые» деньги — потенциально это могли быть перетоки с депозитов и текущих счетов физических лиц, а также реинвестирование денежных средств, полученных от погашения облигаций и дивидендных выплат.