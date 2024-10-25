Брокеры направили в ЦБ предложения по привлечению инвесторов в фонды

В интервью «Интерфаксу» заместитель председателя Банка России Филипп Габуния отметил, что, по данным ЦБ, часть дивидендных выплат направляется инвесторами в инструменты фондового рынка (как правило, в фонды денежного рынка). Кроме того, не более 10% денежных средств частных инвесторов во втором квартале 2024 года перетекли из акций в ОФЗ, корпоративные облигации и БПИФы. Преимущественно источниками нетто-покупок облигаций и БПИФов частными инвесторами были «новые» деньги — потенциально это могли быть перетоки с депозитов и текущих счетов физических лиц, а также реинвестирование денежных средств, полученных от погашения облигаций и дивидендных выплат.