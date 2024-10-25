Bloomberg сообщил о конце эпохи «чудесного» роста экономик по модели КНР

Экономическая модель, воплощенная в Китае и некоторых других странах, — развитие производства на экспорт с предоставлением большого числа рабочих мест — перестала приводить к «чудесному» росту экономики, пишет Bloomberg.
Агентство отмечает, что десятки стран следовали этой модели в последние два десятка лет. Например, в Бангладеш таким образом тысячи фермеров стали работниками текстильной промышленности, которая производит товары по ценам низким, исходя из западных мерок, но высоким по местным меркам. Фабрики делают одежду для брендов Zara, H&M, Adidas и др. Это позволило более чем в три раза увеличить размер экономики Бангладеш. Всемирный банк называл явление одной из «величайших историй развития» нашего времени. Однако фабрики в Бангладеш идут по пути автоматизации, что влечет за собой сокращение числа рабочих мест.
Bloomberg Economics проанализировало данные 85 менее развитых стран, почти три четверти из них — экономики с объемом производства в $25 трлн — вряд ли получат выгоду от производства, ориентированного на экспорт. Многие из этих государств — африканские, там низкий уровень грамотности населения, перебои с подачей электричества и кризисы в управлении. Все это усложняет переход к развитой сфере услуг и угрожает тем, что страны не добьются экономического успеха.
Агентство приводит в пример некогда считавшуюся перспективной Эфиопию. С 2004 по 2017 год она демонстрировала один из самых высоких в мире темпов роста экономики, в среднем почти 11%, там была дешевая рабочая сила. Однако инвестиции государства в инфраструктуру привели к огромному долгу — в частности, $7 млрд Китаю, который профинансировал 70 мегапроектов, часть из которых не принесла ожидавшегося положительного эффекта. Кроме того, в 2020-м вспыхнул этнический конфликт в штате Тыграй, что привело к уходу швейных фабрик из страны, сокращению потока инвестиций