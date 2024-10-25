Bloomberg сообщил о конце эпохи «чудесного» роста экономик по модели КНР

Агентство приводит в пример некогда считавшуюся перспективной Эфиопию. С 2004 по 2017 год она демонстрировала один из самых высоких в мире темпов роста экономики, в среднем почти 11%, там была дешевая рабочая сила. Однако инвестиции государства в инфраструктуру привели к огромному долгу — в частности, $7 млрд Китаю, который профинансировал 70 мегапроектов, часть из которых не принесла ожидавшегося положительного эффекта. Кроме того, в 2020-м вспыхнул этнический конфликт в штате Тыграй, что привело к уходу швейных фабрик из страны, сокращению потока инвестиций и т. д.