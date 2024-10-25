Банк России проведет онлайн-голосование за дизайн новой банкноты в 1 тыс. рублей

Сообщалось, что лицевая сторона купюры останется прежней — на ней изображены виды Нижнего Новгорода. Голосование будет проходить за дизайн обратной стороны.
«В прошлом году выпуск обновленной купюры номиналом 1 тыс. рублей был приостановлен: некоторые изображения вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение изменить процедуру отбора символов для банкнот и сделать ее более открытой», —говорится в сообщении на сайте ЦБ.
Сообщалось, что при Банке РФ был создан консультативный совет по банкнотам, который составит список достопримечательностей Приволжского федерального округа, которые могли бы украсить новую купюру.
Окончательный список символов округа будет представлен на открытом заседании в конце ноября. Затем его оценят жители России.
Согласно новой концепции ЦБ, каждая обновленная купюра номиналом от 10 до 5 тыс. рублей будет посвящена одному из федеральных округов России. В обращение уже были введены банкноты в 100 и 5 тыс. рублей, посвященные Центральному и Уральскому федеральным округам.
Ранее в этот день стало известно, что в некоторых регионах России начали появляться новые банкноты номиналом 5 тыс. рублей. Так, подобные купюры уже ввели в оборот в Алтайском и Пермском краях.
В октябре 2023 года Центробанк представил обновленную банкноту достоинством 1 тыс. рублей, но очень быстро отозвал ее, поскольку недовольство вызвал дизайн купюры. На оборотной стороне была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле, которая еще в советское время начала использоваться не в религиозных целях и с нее сняли крест. Рядом же изображена башня Сююмбике в Казанском кремле, которую венчает полумесяц.
В июле этого года глава Гознака Аркадий Трачук в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) заявил, что работа над вариантами банкноты в 1 тыс. рублей продолжается. Он отметил, что предыдущий неудачный опыт выбора дизайна для купюры будет учтен. Тогда же он предложил вернуться к практике общественного обсуждения выбора символа на обновленных купюрах.