Банк России проведет онлайн-голосование за дизайн новой банкноты в 1 тыс. рублей

В октябре 2023 года Центробанк представил обновленную банкноту достоинством 1 тыс. рублей, но очень быстро отозвал ее, поскольку недовольство вызвал дизайн купюры. На оборотной стороне была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле, которая еще в советское время начала использоваться не в религиозных целях и с нее сняли крест. Рядом же изображена башня Сююмбике в Казанском кремле, которую венчает полумесяц.