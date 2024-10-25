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Банк России объяснил повышение ключевой ставки 25 октября

Центральный банк России пояснил причины повышения ключевой ставки до 21% в октябре 2024. Рассказываем, как это решение отразится на экономике и финансовых рынках.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21,00% годовых», — говорится в пресс-релизе регулятора.

Объясняется, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания, подчеркивает регулятор.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».