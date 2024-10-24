Володин назвал приоритет проекта федерального бюджета

«Как и в предыдущие годы основным приоритетом является выполнение государством социальных обязательств перед гражданами. Суммы выплат и пособий ежегодно индексируются. За четыре года МРОТ повысился на 75,4%, с 12 792 до 22 440 рублей. Это обеспечит не только рост зарплат 4,2 миллиона работающих граждан, но и коснется ряда социальных выплат: больничных, пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком, пособий по безработице», — сказал Володин.