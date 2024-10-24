Володин назвал приоритет проекта федерального бюджета

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов, внесенный правительством. Второе чтение запланировано на 14 ноября.
«Как и в предыдущие годы основным приоритетом является выполнение государством социальных обязательств перед гражданами. Суммы выплат и пособий ежегодно индексируются. За четыре года МРОТ повысился на 75,4%, с 12 792 до 22 440 рублей. Это обеспечит не только рост зарплат 4,2 миллиона работающих граждан, но и коснется ряда социальных выплат: больничных, пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком, пособий по безработице», — сказал Володин.
По его словам, в проекте бюджета уже предусмотрены необходимые средства на реализацию поручения президента по возобновлению со следующего года выплат пенсий неработающим пенсионерам, индексацию социальных выплат, таких как материнский капитал и пособия на детей, поддержку семей с детьми, участников специальной военной операции и их близких, социально незащищенных категорий граждан.
«Несмотря на вызовы, с которыми столкнулась наша страна, на введенные против России более 22 тысяч санкций, политическая система и экономическая модель, созданные нашим президентом, выстояли и эффективно работают, позволяя решать вопросы развития страны и обеспечивать социальные обязательства», — рассказал председатель Госдумы.
Володин подчеркнул, что «детский бюджет» на три года превысит 10 триллионов рублей, включая адресную поддержку семей с детьми. Также, по его словам, предусмотрены средства на укрепление обороноспособности страны, обеспечение технологического суверенитета России, поддержку ключевых отраслей экономики и развитие регионов.
«В ходе подготовки бюджета к первому чтению профильные комитеты Госдумы детально проанализировали каждую госпрограмму. Это принципиально важно — на их обеспечение заложено порядка 30 триллионов рублей, это 72,45% всех бюджетных расходов, и каждый рубль должен быть использован максимально эффективно. Также мы будем держать на контроле вопрос эффективности мер поддержки, льгот и преференций, которые введены в большом количестве в самых разных сферах», — сообщил он.
Володин отметил, что у Госдумы уже есть понимание, какие поправки будут прорабатывать ко второму чтению совместно с правительством. Он сообщил, что речь идет, в том числе, об увеличении бюджетных ассигнований на деятельность фонда «Защитники Отечества».
«Поддержка наших солдат, офицеров — важнейшая задача, ее решения ждут ребята, которые сейчас находятся на передовой, кто получил ранения, их семьи», — добавил он.