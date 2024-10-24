В пределах разумного: ЦБ предложил повысить штрафы за манипулирование фондовым рынком

Наказание за манипулирование фондовым рынком хотят ужесточить. Штрафы за данные нарушения могут сделать кратными в 3−5 раз сумме нанесенного ущерба. С таким предложением выступил Центробанк. Строгость наказания — это один из факторов, влияющих на эффективность борьбы с нарушениями, считают эксперты. Текущего размера штрафов недостаточно, чтобы пресечь противоправную деятельность. Что еще хочет изменить ЦБ — в материале «Известий».
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Центробанк предложил повысить штрафы при манипулировании на фондовом рынке. Об этом в беседе с «Интерфаксом» рассказал зампред Банка России Филипп Габуния. «Мы сейчас обсуждаем с правоохранительными органами возможность ужесточения наказания. На наш взгляд, оно должно быть пропорционально масштабам нанесенного вреда», — отметил он.
Сегодня минимальный штраф для физических лиц, по словам Габунии, является «ничтожным». Он составляет всего 3 тыс. рублей. При этом уже при ущербе в 3,75 млн рублей начинают действовать уголовные статьи.
«То есть штрафные санкции небольшие, но при этом очень быстро наступает уголовная ответственность. Мы считаем, что необходимо прежде всего усилить административное наказание», — подчеркнул зампред ЦБ.
Кратность размера штрафа сумме незаконно полученного дохода регулятор хочет установить на отметке от трех до пяти раз. Минимальный размер взыскания для физлиц должен составить 10 тыс. рублей. Для должностных лиц он может быть установлен на уровне 100 тыс. рублей. Для компаний, в свою очередь, предлагается нижняя граница в 1 млн рублей.
Кроме того, в Центробанке хотят увеличить срок давности привлечения к административной ответственности. При этом может быть введено понятие нижнего порога по сделкам, при котором наказание не будет применяться в принципе.
«Сейчас за любой выявленный факт мы должны привлекать к ответственности. Однако, по нашим оценкам, сделки объемом до 1 млн рублей не способны значительно повлиять на справедливое ценообразование на рынке. И такие нарушения можно не доводить до “административки”, вполне достаточно предупреждения брокера своему клиенту, что не стоит так делать», — пояснил Габуния. Ввод минимальной границы, по его мнению, позволит регулятору сосредоточить свое внимание на более серьезных случаях, наносящих существенный вред инвесторам на бирже.
Между тем минимальный порог ущерба для уголовной ответственности Банк России хочет увеличить. В качестве дополнительной меры воздействия рассматривается конфискация имущества.
Одновременно с этим от уголовной ответственности предлагают освобождать тех, кто совершил преступление впервые и полностью возместил ущерб.
Редакция «Известий» направила запрос в Банк России. На момент выхода публикации ответ не поступил.
Как работают манипуляции
Ужесточение наказаний на рынке связано с изменениями, которые произошли за последние два года, полагает доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков Факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Столяров.
— На фондовом рынке России почти нет институциональных инвесторов, но резко увеличилась доля розничных инвесторов. Как следствие, возросли манипулятивные практики, такие как использование инсайда и «разгон» рынка с помощью Telegram-каналов. Это привело к резкому росту волатильности на рынке, что мешает тому, чтобы он стал источником длинных денег, — объясняет эксперт.
С этой точки зрения ужесточение наказаний — правильный шаг. К примеру, в США ФБР рассматривает перечисленные действия как особо опасные преступления против общества, напоминает он.
К манипулированию рынком относятся распространение заведомо ложных сведений о компаниях, торгующихся на рынке, или же сделки, которые способствуют сильному отклонению цены, спроса, предложения и объема торгов от стандартных уровней и тем самым наносят ущерб другим участникам рынка, перечисляет финансовый советник, основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин.
Частный случай манипулирования рынком — «разгон» бумаги до момента, пока она не вырастет в цене, указывает инвестиционный советник реестра ЦБ Юлия Кузнецова. Как правило, эти действия осуществляются физлицами.
— Например, в определенных Telegram-каналах ставят тикер бумаги к покупке, и, соответственно, когда бумага начинает покупаться в огромных объемах, не одним даже физлицом, а несколькими, то она начинает расти, — объясняет эксперт.
Часто можно увидеть манипулированием фьючерсами. В этом случае берется бумага третьего эшелона с дальним сроком экспирации. Достаточно приобрести около 10 таких фьючерсов, и стоимость может взлететь на 10−12%.
Неотвратимое наказание
Ужесточение ответственности за манипулирование рынком необходимо, потому что текущие меры наказания не отвечают «духу времени», убежден Андрей Столяров.
— Сейчас при ущербе до 3,75 млн рублей предусмотрен очень маленький штраф в размере всего 3 тыс. рублей. При этом, если ущерб превысит установленную сумму, сразу наступает уголовная ответственность. Такой подход слишком суров и мягок одновременно, — полагает он.
По мнению ЦБ, текущие размеры штрафов недостаточно дестимулируют потенциальных нарушителей, отмечает советник генерального директора по комплаенсу и связям с регулирующими органами ФГ «Финам» Дмитрий Мураховский.
— Вероятно, так оно и есть. Для физических лиц минимальный размер наказания меньше штрафа за неоплаченную городскую парковку в Москве, — указывает он.
Между тем строгость наказания — это один из факторов, влияющих на эффективность борьбы с нарушениями. Он может помочь в комплексе с другими аспектами, такими как качество расследований и создание условий на рынке, при которых манипулирование осложнено или даже невозможно, уверен эксперт.
Важен, правда, не столько размер штрафа, сколько неизбежность наказания. И с последним сегодня много проблем, дополняет Столяров.
— Но, возможно, сам факт ужесточения будет рассматриваться рынком как сигнал для участников, что тоже играет важную роль, — подчеркивает собеседник «Известий».
Пространство для маневра
Предложение Центробанка установить минимальную границу наступления административной ответственности на уровне 1 млн рублей вызывает у Юлии Кузнецовой сомнения.
— Как правило, манипулирование происходит почти всегда не одним человеком, а группой лиц. И как тогда Центробанк будет выявлять нарушителя и наказывать его? — задается вопросом инвестиционный советник.
Она полагает, что минимальный порог позволит регулятору сфокусироваться на более серьезных случаях, потому что отдельного человека, занимающегося манипуляциями на рынке, довольно сложно выявить.
При этом подготовка и рассмотрение дела об административном правонарушении — достаточно трудоемкий и длительный процесс, напоминает Дмитрий Мураховский. В некоторых случаях, по его мнению, тратить на него ресурсы нет смысла. Их лучше перенаправить на работу с более существенными негативными явлениями.
— Такой подход, может, и не снизит количество правонарушений, но сделает борьбу с ними более эффективной, а наказания — более справедливыми, — уверен Алексей Родин.
Призвать к ответственности
Учитывая неурегулированность практики борьбы с нарушениями на фондовом рынке, логично и повышение минимального порога ответственности, приводящей к уголовным преследованиям, полагает Андрей Столяров. Представляется ему правильным и делегирование части ответственности на брокера.
В частности, остро необходимо привести в порядок рекомендации от брокеров физическим лицам, предоставляемые по подписке, считает Юлия Кузнецова.
— Люди покупают эту подписку, платят проценты какому-то непонятному лицу, не являющемуся инвестиционным советником и даже, возможно, квалифицированным инвестором. И мы по факту даже не знаем, кто нам дает рекомендации, кто за это несет ответственность, — обращает внимание эксперт.
Ее между тем стоит возложить на брокера, однако ситуация осложняется тем, что люди редко жалуются на проблемы при выполнении инвестиционных рекомендаций.
— Я думаю, это связано с тем, что брокер изначально предупреждает о том, что есть риск при инвестициях. И поэтому, мне кажется, брокер должен нести более высокую ответственность, вплоть до уголовной, — резюмирует Кузнецова.