В пределах разумного: ЦБ предложил повысить штрафы за манипулирование фондовым рынком

«Сейчас за любой выявленный факт мы должны привлекать к ответственности. Однако, по нашим оценкам, сделки объемом до 1 млн рублей не способны значительно повлиять на справедливое ценообразование на рынке. И такие нарушения можно не доводить до “административки”, вполне достаточно предупреждения брокера своему клиенту, что не стоит так делать», — пояснил Габуния. Ввод минимальной границы, по его мнению, позволит регулятору сосредоточить свое внимание на более серьезных случаях, наносящих существенный вред инвесторам на бирже.