В МВФ заявили о перегреве российской экономики

Министр экономического развития России Максим Решетников, комментируя прогноз МВФ по динамике экономического роста страны в 2025 году, указал, что фонд не учитывает реализацию мер проактивной экономической политики, в том числе по обеспечению экономики трудовыми ресурсами, капиталом и технологиями. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в этом году вырастет на 3,9%, в 2025 году — на 2,5%, в 2026-м на 2,6%, а в 2027 году — на 2,8%. Инфляция, по прогнозу министерства, по итогам 2024 года будет 7,3%, в 2025 году — 4,5%, а в 2026 и 2027 году будет на целевом уровне — 4%.