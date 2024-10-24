В МВФ заявили о перегреве российской экономики

«Российская экономика наталкивается на ограничение мощности… перегревается», — сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне.
По словам Каммера, среднесрочные перспективы экономического роста РФ для МВФ остаются неясными, тем не менее фонд скорректировал свою оценку потенциального роста ВВП страны из-за влияния санкционного режима.
Ранее в октябре МВФ повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году до 3,6% и понизил ожидания на 2025 год — до 1,3%. Как указали в фонде, снижение темпов роста ВВП в 2025 году может быть связано с замедлением частного потребления и инвестиций на фоне снижения жестких условий на рынке труда и роста реальных доходов. В четверг МВФ обнародовал прогноз, согласно которому сохранил свои ожидания по росту ВВП страны в 2026 году (на уровне 1,2%) и инфляции (4%).
Министр экономического развития России Максим Решетников, комментируя прогноз МВФ по динамике экономического роста страны в 2025 году, указал, что фонд не учитывает реализацию мер проактивной экономической политики, в том числе по обеспечению экономики трудовыми ресурсами, капиталом и технологиями. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в этом году вырастет на 3,9%, в 2025 году — на 2,5%, в 2026-м на 2,6%, а в 2027 году — на 2,8%. Инфляция, по прогнозу министерства, по итогам 2024 года будет 7,3%, в 2025 году — 4,5%, а в 2026 и 2027 году будет на целевом уровне — 4%.