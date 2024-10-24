У крупнейшего пятизвездочного отеля в Геленджике сменится владелец

Арбитражный суд Краснодарского края утвердил мировое соглашение с кредиторами в рамках дела о банкротстве компании «Инвестгрупп-отель», которой принадлежит пятизвездочный отель Metropol Grand Hotel Gelendzhik в Геленджике. Это следует из опубликованного в среду, 23 октября, определения суда.
В документе указано, что процесс, длившийся с 2019 года, будет завершен, а задолженность — 13,5 млрд руб. перед кредиторами — погашена. Инвестором в рамках мирового соглашения выступит компания «Гранд отель Юг» (связаться с ее представителем РБК не удалось на момент публикации).
Каковы условия мирового соглашения
Иск о банкротстве в январе 2019 года подала госкорпорация ВЭБ.РФ, следует из материалов дела. Именно она в начале 2000-х годов выделяла $400 млн на его строительство. Впоследствии госкорпорация стала крупнейшим кредитором «Инвестгрупп-отель»: размер задолженности перед ней составлял 13,4 млрд руб., говорится в определении суда. Еще 17,4 млн руб. компания должна была выплатить ФНС, 288,6 тыс. руб. — местному подразделению Росимущества, 4 млн руб. и 68 млн руб. — связанным с ней «Инвестгрупп-Энерджи» и «Инвестгрупп-М» соответственно.
Из документа следует, что в рамках мирового соглашения по этому делу инвестор, которым станет компания «Гранд отель Юг», должен будет оплатить задолженность «Инвестгрупп-отель» «путем перечисления денежных средств соответствующим кредиторам». Затем текущего собственника отеля обяжут зарегистрировать новое юридическое лицо, на баланс которого он передаст гостиничный объект. Соглашение также предусматривает, что ВЭБ.РФ и «Гранд отель Юг» получат доли в уставном капитале новой созданной структуры — для этого между ними будут заключены договоры купли-продажи. «Инвестгрупп-отель», в свою очередь, обязуется одобрить учреждение этой компании и обеспечить одобрение сделки по передаче гостиницы в уставный капитал нового держателя актива.
В определении также сказано, что «Гранд отель Юг», ВЭБ.РФ и «Инвестгрупп-отель» должны будут подписать соглашение об отступном, по которому созданная структура будет передана госкорпорации и непосредственно инвестору. Стоимость 100% долей в ней составит 3,4 млрд руб.
Представитель ВЭБ.РФ сообщил РБК, что цель мирового соглашения — «урегулирование обязательств перед кредиторами, приход профильного инвестора и развитие актива, играющего значительную роль в индустрии гостеприимства города и региона». В госкорпорации добавили, что условия мирового соглашения предусматривают несколько этапов и актив может быть передан инвестору только по итогам исполнения всех обязательств, предусмотренных мировым соглашением.
РБК направил запрос конкурсному управляющему «Инвестгрупп-отель» Валентину Чунину.
Что известно об инвесторе
«Гранд отель Юг», по данным системы СПАРК, был создан в начале февраля прошлого года. Он принадлежит компаниям «СБК проект» (75%) и «Авиор холдинг» (25%), собственники которых на текущий момент скрыты. Но в 2017 году «СБК проект», по информации «Коммерсанта», контролировала компания «Сбербанк Капитал», о связи этой компании со Сбербанком также писал «Интерфакс». Эта же структура фигурирует и в определении суда: по условиям соглашения, инвестор обязуется предоставить ВЭБ.РФ либо банковскую гарантию, либо поручительство «Сбербанк Капитал». РБК направил запрос в Сбербанк.
У «СБК проект» также есть совместный проект в отельном бизнесе с бизнесменом Александром Клячиным. Согласно СПАРК, «СБК проект» владеет долей и в «СБК Азимут» (80%), которому принадлежит домен четырехзвездочного отеля «Azimut сити отель Хабаровск». Оставшаяся доля в компании находится у «Азимут Сахалин», конечный бенефициар которой — Александр Клячин. Ему принадлежит крупнейшая в России гостиничная сеть Azimut Hotels. Сейчас в нее входят свыше 65 отелей и санаториев в более чем 45 городах, всего около 11 тыс. номеров. В портфеле компании, к примеру, московский Metropol, «Azimut City Отель Смоленская», «Azimut City Отель Олимпик» и другие.
Отель Metropol Grand Hotel Gelendzhik, по которому заключено мировое соглашение с кредиторами, также находится под управлением Azimut Hotels. Договор между сторонами был заключен в 2021 году. Представитель Azimut Hotels уточнил РБК, что договор управления гостиницей действующий, и подтвердил информацию о заключении мирового соглашения. Компания планирует сохранить функции управляющей компании, а новый договор с «Гранд отель юг» находится в стадии обсуждения, пояснил он. По его словам, в уставном капитале этой структуры Azimut Hotels не участвует.
Как строили отель в Геленджике
Гостиничный комплекс расположен на Революционной улице в Геленджике на участке, где когда-то находился пансионат «Полярная звезда». В начале 2000-х годов ЗАО «Отель девелопмент», созданное бывшим президентом старейшей советской и российской туристической компании ВАО «Интурист» Аббасом Алиевым, построило здесь новый объект. В 2010 году отель был введен в эксплуатацию. Договор коммерческой концессии был подписан между «Инвестгрупп-отель» (эта компания, по данным «Коммерсанта», была подконтрольна Алиеву) и корпорацией Hilton: комплекс стал называться Gelendzhik Resort & Spa. Но уже в марте 2011 года Hilton отказалась от управления отелем: его исключили из всех систем Hilton Worldwide, а вывеску с международным брендом убрали с крыши комплекса. В июле 2011 года отель перешел под управление концерна Kempinski и стал называться «Кемпински Гранд Отель Геленджик». В 2021 году соглашение между сторонами было расторгнуто.
В 2016 году начались судебные споры между владельцами отеля и ВЭБ.РФ. Госкорпорация потребовала в общей сложности 22 млрд руб. с подконтрольных Алиеву ЗАО «Инвестгрупп», а также компаний «Отель Девелопмент», «Инвестгрупп-отель», «Инвестгрупп-Апарт», «Инвестгрупп-Энерджи», «Инвестгрупп-М» и «Курортный комплекс». Эти деньги представляли собой займы по трем кредитным договорам, которые привлекались в том числе для строительства апарт-отеля «Сады морей» и Kempinski Grand Hotel. Тогда суммы исковых требований составили 9,4 млрд, 7,5 млрд и 2,3 млрд руб.
Как оценивают спор юристы
Мировое соглашение, которое ВЭБ.РФ как основной кредитор заключил с привлеченным инвестором и другими участниками дела о банкротстве, предполагает многоступенчатую последовательность действий, указывает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. Закон допускает участие в подобном мировом соглашении при банкротстве третьих лиц инвесторов и иных «интересантов», говорит Зинченко. По его словам, такая форма представляется одной из наиболее оптимальных для всех заинтересованных лиц. Кредиторы могут не только сэкономить значительные ресурсы на участии в процессе, но и претендовать на реальное удовлетворение своих требований, объясняет он. Должник, в свою очередь, будет способен преодолеть трудности и уйти от ликвидации, а инвестор получает под свой контроль интересующий его актив. Несмотря на то что статистически доля заключенных мировых соглашений растет с каждым годом, в общей массе процедур несостоятельности их число по-прежнему невелико, добавляет Зинченко.
Процедуры банкротства редко завершаются подобным способом, говорит старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев. В большинстве таких дел экономическое состояние должника уже настолько плохое, что исполнение им мирового соглашения, которое реально бы удовлетворило требования кредиторов, едва ли возможно, объясняет он. В основном такие процессы завершаются конкурсным производством и ликвидацией должника, резюмирует он.