У крупнейшего пятизвездочного отеля в Геленджике сменится владелец

Мировое соглашение, которое ВЭБ.РФ как основной кредитор заключил с привлеченным инвестором и другими участниками дела о банкротстве, предполагает многоступенчатую последовательность действий, указывает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. Закон допускает участие в подобном мировом соглашении при банкротстве третьих лиц инвесторов и иных «интересантов», говорит Зинченко. По его словам, такая форма представляется одной из наиболее оптимальных для всех заинтересованных лиц. Кредиторы могут не только сэкономить значительные ресурсы на участии в процессе, но и претендовать на реальное удовлетворение своих требований, объясняет он. Должник, в свою очередь, будет способен преодолеть трудности и уйти от ликвидации, а инвестор получает под свой контроль интересующий его актив. Несмотря на то что статистически доля заключенных мировых соглашений растет с каждым годом, в общей массе процедур несостоятельности их число по-прежнему невелико, добавляет Зинченко.