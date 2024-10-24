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Транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей «Аэрофлота»

Московская межрегиональная транспортная прокуратура рассмотрит жалобы от сотрудников «Аэрофлота», например, на «многобазовость». Также они указали на необходимость усиления защиты прав членов кабинных экипажей от дебоширов.

Источник: Вероника Сапожникова

Московская межрегиональная транспортная прокуратура рассмотрит информацию о возможных нарушениях компанией «Аэрофлот» прав и интересов ее сотрудников. Это стало итогом состоявшейся в среду, 23 октября, встречи представителей прокуратуры под руководством и.о. прокурора Юрия Городкова с сотрудниками перевозчика.

По словам представителя группы «Аэрофлот», в ходе встречи обсуждались вопросы соблюдения трудовых прав членов летных и кабинных экипажей, режима их труда и отдыха: «Также работники указали на необходимость усиления ответственности в части нарушения пассажирами правил поведения на борту и защиты прав членов кабинных экипажей от действий дебоширов»: «Со стороны представителей руководства авиакомпании было подчеркнуто стремление к безусловному соблюдению требований трудового законодательства, а также защите интересов работников при исполнении ими трудовых обязанностей. Обозначенные в ходе встречи вопросы и предложения приняты во внимание и будут дополнительно рассмотрены работодателем и прокуратурой».

Как рассказал РБК Игорь Дельдюжов, президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС), принимавший участие во встрече и накануне инициировавший сбор вопросов от экипажей перевозчика, «прокуратура хорошо осведомлена о ситуации в компании и отрасли в целом» и «была выражена готовность слушать и разбираться в существующих проблемах». Но, по его словам, «ключевые проблемы остаются нерешенными». Во-первых, речь идет о продлении коллективного договора (заключен между «Аэрофлотом» и профсоюзом) до декабря 2025-го в новой редакции. В профсоюзе считают это незаконным, поскольку это ухудшает права и социальные гарантии. «Наши аргументы не были услышаны руководством. Единственный выход — инициирование коллективного трудового спора», — говорит Дельдюжов. В начале сентября профсоюз уже публиковал обращение к главе «Аэрофлота» Сергею Алекандровскому с указанием на нарушения процедур продления договора.

Второй вопрос — реорганизация и централизация планирования привели, по словам собеседника, «к многочисленным нарушениям норм рабочего времени и отдыха экипажей»: «Игнорируются нормы приказа Минтранса № 139 “Об утверждении Положения о рабочем времени и времени отдыха экипажей воздушных судов”. В нарушение закона графики работы фактически меняются менее чем за 5 дней, что вызывает обоснованное возмущение летчиков и бортпроводников». Внедренная система «многобазовости» более года назад, обернулась серьезными проблемами для летного состава. Суть системы подразумевает, что помимо Москвы, у пилотов появляются «базы» в других городах и странах. «Согласно приказу Минтранса, время ожидания вылета в промежуточном аэропорту при смене экипажа считается рабочим и учитывается в табеле как 1 час за 4 часа ожидания. Однако с введением “многобазовости” ситуация изменилась. Теперь, например, Бангкок, куда экипаж может быть отправлен на сутки в ожидании обратного рейса, считается не промежуточным пунктом, а “базой”. А значит, ожидание магическим образом превращается в “отдых”, не требующий оплаты», — объясняет Дельдюжов. Как итог, по его словам, летчики лишаются законных выплат за фактически отработанное время, увеличивается нагрузка («отдых» на «базе» не может считаться полноценным), «страдает безопасность полетов, ведь уставший экипаж — угроза для всех».

На прошлой неделе стало известно о том, что в том числе за «многобазовость» «Аэрофлот» получил предостережение от Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (проверка проводилась в августе совместно с Московской прокуратурой на воздушном и водном транспорте по заявлению ШПЛС). Ространснадзор потребовал у «Аэрофлота» провести корректирующие мероприятия по исправлению нарушений и не допускать их впредь.

РБК направил запрос в транспортную прокуратуру.