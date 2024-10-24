Транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей «Аэрофлота»

Второй вопрос — реорганизация и централизация планирования привели, по словам собеседника, «к многочисленным нарушениям норм рабочего времени и отдыха экипажей»: «Игнорируются нормы приказа Минтранса № 139 “Об утверждении Положения о рабочем времени и времени отдыха экипажей воздушных судов”. В нарушение закона графики работы фактически меняются менее чем за 5 дней, что вызывает обоснованное возмущение летчиков и бортпроводников». Внедренная система «многобазовости» более года назад, обернулась серьезными проблемами для летного состава. Суть системы подразумевает, что помимо Москвы, у пилотов появляются «базы» в других городах и странах. «Согласно приказу Минтранса, время ожидания вылета в промежуточном аэропорту при смене экипажа считается рабочим и учитывается в табеле как 1 час за 4 часа ожидания. Однако с введением “многобазовости” ситуация изменилась. Теперь, например, Бангкок, куда экипаж может быть отправлен на сутки в ожидании обратного рейса, считается не промежуточным пунктом, а “базой”. А значит, ожидание магическим образом превращается в “отдых”, не требующий оплаты», — объясняет Дельдюжов. Как итог, по его словам, летчики лишаются законных выплат за фактически отработанное время, увеличивается нагрузка («отдых» на «базе» не может считаться полноценным), «страдает безопасность полетов, ведь уставший экипаж — угроза для всех».