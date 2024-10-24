Транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей «Аэрофлота»

Московская межрегиональная транспортная прокуратура рассмотрит информацию о возможных нарушениях компанией «Аэрофлот» прав и интересов ее сотрудников. Это стало итогом состоявшейся в среду, 23 октября, встречи представителей прокуратуры под руководством и.о. прокурора Юрия Городкова с сотрудниками перевозчика.
По словам представителя группы «Аэрофлот», в ходе встречи обсуждались вопросы соблюдения трудовых прав членов летных и кабинных экипажей, режима их труда и отдыха: «Также работники указали на необходимость усиления ответственности в части нарушения пассажирами правил поведения на борту и защиты прав членов кабинных экипажей от действий дебоширов»: «Со стороны представителей руководства авиакомпании было подчеркнуто стремление к безусловному соблюдению требований трудового законодательства, а также защите интересов работников при исполнении ими трудовых обязанностей. Обозначенные в ходе встречи вопросы и предложения приняты во внимание и будут дополнительно рассмотрены работодателем и прокуратурой».
Как рассказал РБК Игорь Дельдюжов, президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС), принимавший участие во встрече и накануне инициировавший сбор вопросов от экипажей перевозчика, «прокуратура хорошо осведомлена о ситуации в компании и отрасли в целом» и «была выражена готовность слушать и разбираться в существующих проблемах». Но, по его словам, «ключевые проблемы остаются нерешенными». Во-первых, речь идет о продлении коллективного договора (заключен между «Аэрофлотом» и профсоюзом) до декабря 2025-го в новой редакции. В профсоюзе считают это незаконным, поскольку это ухудшает права и социальные гарантии. «Наши аргументы не были услышаны руководством. Единственный выход — инициирование коллективного трудового спора», — говорит Дельдюжов. В начале сентября профсоюз уже публиковал обращение к главе «Аэрофлота» Сергею Алекандровскому с указанием на нарушения процедур продления договора.
Второй вопрос — реорганизация и централизация планирования привели, по словам собеседника, «к многочисленным нарушениям норм рабочего времени и отдыха экипажей»: «Игнорируются нормы приказа Минтранса № 139 “Об утверждении Положения о рабочем времени и времени отдыха экипажей воздушных судов”. В нарушение закона графики работы фактически меняются менее чем за 5 дней, что вызывает обоснованное возмущение летчиков и бортпроводников». Внедренная система «многобазовости» более года назад, обернулась серьезными проблемами для летного состава. Суть системы подразумевает, что помимо Москвы, у пилотов появляются «базы» в других городах и странах. «Согласно приказу Минтранса, время ожидания вылета в промежуточном аэропорту при смене экипажа считается рабочим и учитывается в табеле как 1 час за 4 часа ожидания. Однако с введением “многобазовости” ситуация изменилась. Теперь, например, Бангкок, куда экипаж может быть отправлен на сутки в ожидании обратного рейса, считается не промежуточным пунктом, а “базой”. А значит, ожидание магическим образом превращается в “отдых”, не требующий оплаты», — объясняет Дельдюжов. Как итог, по его словам, летчики лишаются законных выплат за фактически отработанное время, увеличивается нагрузка («отдых» на «базе» не может считаться полноценным), «страдает безопасность полетов, ведь уставший экипаж — угроза для всех».
На прошлой неделе стало известно о том, что в том числе за «многобазовость» «Аэрофлот» получил предостережение от Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (проверка проводилась в августе совместно с Московской прокуратурой на воздушном и водном транспорте по заявлению ШПЛС). Ространснадзор потребовал у «Аэрофлота» провести корректирующие мероприятия по исправлению нарушений и не допускать их впредь.
РБК направил запрос в транспортную прокуратуру.