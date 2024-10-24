Силуанов пообещал зеркальный ответ на использование российских активов

«Если западные страны начали использовать доходы от замороженных золотовалютных резервов России, мы поступим абсолютно так же», — сказал министр (цитата по «Интерфакс»).
Он напомнил, что в России есть замороженные деньги недружественных компаний, которые хранятся на счетах в российских банках, а доходы с этих активов могут быть использованы также, как доходы с российских активов используют на западе. «Будем направлять на нужды экономики, нужды субъектов России. И такие решения также будут приняты и реализованы», — подчеркнул Силуанов.
Накануне президент США Джо Байден объявил о решении выделить Украине кредит на $20 млрд за счет процентов от замороженных российских активов. Кредит от США — вклад в инициативу G7, которая летом решила выделить дополнительное финансирование Украине до $50 млрд за счет прибыли от российских активов. Евросовет накануне также одобрил выделение Украине кредита до €35 млрд за счет прибыли от российских замороженных активов, он рассчитан на 45 лет.
После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear. Прибыль от них за прошлый год составила €4,4 млрд, а за полгода с начала этого — еще €1,74 млрд. По оценкам собеседников FT, общая прибыль к 2027 году может достичь €20 млрд.
Российская сторона в ответ на санкции также ограничила выплаты по российским активам, принадлежащим иностранцам. С весны 2022 года все выплаты в адрес нерезидентов перечисляются на специальные счета типа «С». Использование средств с таких счетов ограничено: ими можно оплачивать комиссии за ведение счетов, погашать налоговые задолженности, оплачивать штрафы и другие обязательные платежи, покупать ОФЗ. Но выводить средства со счетов «С» иностранцы не могут.
Банк России не раскрывает объем средств на счетах «С». Но представители регулятора и Минфина неоднократно отмечали, что эта цифра сопоставима с объемом средств россиян, замороженных в зарубежных депозитариях. Использование средств со счетов «С» также не определено. Сначала ЦБ собирался инвестировать их, а полученные доходы аккумулировать в фонде, из которого можно было бы делать выплаты российским инвесторам, чьи активы заморожены за рубежом. Однако впоследствии регулятор отказался от этой инициативы. Летом прошлого года ЦБ назвал приоритетным вариант с использованием этих активов для обмена с иностранными контрагентами.