Силуанов пообещал зеркальный ответ на использование российских активов

Банк России не раскрывает объем средств на счетах «С». Но представители регулятора и Минфина неоднократно отмечали, что эта цифра сопоставима с объемом средств россиян, замороженных в зарубежных депозитариях. Использование средств со счетов «С» также не определено. Сначала ЦБ собирался инвестировать их, а полученные доходы аккумулировать в фонде, из которого можно было бы делать выплаты российским инвесторам, чьи активы заморожены за рубежом. Однако впоследствии регулятор отказался от этой инициативы. Летом прошлого года ЦБ назвал приоритетным вариант с использованием этих активов для обмена с иностранными контрагентами.