Семь банков Казахстана возобновили работу с «Золотой короной»

Деньги можно переводить только в тенге и рублях.
ForteBank стал седьмым банком в Казахстане, который работает с «Золотой короной». Переводы через российскую систему еще доступны в банке «ЦентроКредит», Bereke Bank, Евразийском банке, Freedom Bank, Нурбанке и Altyn Bank.
Три банка республики: Halyk, RBK Bank и Jusan — пока не работают с «Золотой короной», уточняет BES.media.
23 августа разработчик «Золотой короны», «Центр финансовых технологий», попал под санкции Минфина США. При этом саму платежную систему в санкционный список не включили.
После введения ограничений против разработчика «Золотой короны» некоторые казахстанские банки временно приостановили сотрудничество с этим российским сервисом. Технические проблемы с денежными переводами через систему «Золотая корона» возникли у одного из крупнейших грузинских банков — Bank of Georgia. В сентябре банки Молдавии перестали принимать и отправлять денежные переводы через российскую систему.