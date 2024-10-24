Семь банков Казахстана возобновили работу с «Золотой короной»

После введения ограничений против разработчика «Золотой короны» некоторые казахстанские банки временно приостановили сотрудничество с этим российским сервисом. Технические проблемы с денежными переводами через систему «Золотая корона» возникли у одного из крупнейших грузинских банков — Bank of Georgia. В сентябре банки Молдавии перестали принимать и отправлять денежные переводы через российскую систему.