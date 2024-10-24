Россия в сентябре нарастила импорт фармпродукции из Южной Кореи

Так, по итогам сентября 2024 года российский импорт фармпродукции из Южной Кореи вырос втрое по сравнению с предыдущим месяцем и в 3,3 раза — по сравнению с сентябрем прошлого года, до 8,4 миллиона долларов. Это максимальный объем закупок с февраля 2023 года.
Больше всего в сентябре Москва приобретала у Сеула экстракты желез и других органов животного или человеческого происхождения, которые применяются при лечении. В частности, это гепарин, который используется, например, для профилактики и лечения венозных тромбозов. Объем импорта составил 6,4 миллиона долларов.
Кроме того, в достаточно заметных объемах Россия покупала у Южной Кореи материал для саморассасывающихся швов, материалы для пломбирования зубов и различные гели — на 1,3 миллиона долларов. Также РФ импортировала лекарственные средства (301 тысяча долларов), вакцины (275 тысяч), вату, марлю, бинты и тому подобное (157 тысяч долларов).
Суммарно за первые три квартала этого года Россия купила в Южной Корее медицинской продукции на 30 миллионов долларов — на 21% меньше, чем за тот же период прошлого года. За весь 2023 год объем закупок составил 48 миллионов долларов.